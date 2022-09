El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, desarmó hoy la principal “prueba” de la acusación del fiscal Diego Luciani en el juicio de la causa Vialidad, una supuesta reunión, el 30 de noviembre de 2015, de la expresidenta con Lázaro Baez en Santa Cruz para armar el plan “limpiar todo”.

Beraldi demostró que Cristina Kirchner no estaba en Rio Gallegos ese día, como argumentó Luciani.

"La fiscalía nos quiso hacer creer que a partir del dia 28 de noviembre de 2015, Cristina Fernández de Kirchner delineó el plan 'limpiar todo'", dijo hoy el abogado defensor.

En su exposición, Beraldi repitió un video de la acusación cuando Luciani indicó que la vicepresidenta visitó Santa Cruz el día 30 de noviembre de 2015 en el avión Tango 01; el fiscal había mostrado como prueba una noticia aparecida en un medio de comunicación sobre un supuesto vuelo rasante de la aeronave presidencial ese día.

Sin embargo, Beraldi demostró que los vuelos rasantes invocados por la fiscalía se realizaron el domingo 29 de noviembre de 2015, es decir el día previo, y que durante la tarde del 30 de noviembre de 2015 Cristina Fernández de Kirchner no estaba reunida con Lázaro Báez en Santa Cruz, sino que estaba en un acto público en la provincia de Río Negro, el cual fue transmitido en vivo y en directo para todo el país.

"Se les cae la trama, los deja en una posicion vergonzosa. De esto no se vuelve", dijo Beraldi.

"Intento desesperado" por mantener la acusación

Beraldi afirmó hoy que la fiscalía de la causa Vialidad hizo un "intento desesperado" para mantener la acusación que tenía "certificado de defunción" y para ello se falseó prueba y se introdujo el supuesto plan "limpiar todo" en base a llamados de otro acusado, José López.



La Vicepresidenta "no aparece directamente en ningún mensaje; no hay ningún mensaje que surja de la doctora Fernández a ninguna de estas personas", sostuvo Beraldi en su segundo día de alegato ante el Tribunal Oral Federal 2.



El defensor se refirió a mensajes y llamados del teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas surgidos de una pericia hecha en otra causa penal, la que se le siguió por enriquecimiento ilícito y que el Tribunal Oral Federal 2 aceptó incorporar como prueba al debate por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz.



Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola hicieron "un intento desesperado de tratar de darle una nueva vida a la acusación de asociación ilícita que había recibido una partida de defunción en el desarrollo de este juicio", analizó Beraldi sobre este plan que la fiscalía presentó como "limpiar todo" en su alegato final.



En base a estos mensajes de López, "más de 26.000" de los cuales los fiscales "usaron cuatro o cinco" se construyó, advirtió Beraldi, una nueva acusación en el alegato que no había sido incluida en el requerimiento de elevación a juicio ni durante los casi tres años de debate.



"Se trata de esa supuesta intención directa por parte de Cristina Fernández de Kirchner de llevar a cabo un proceso en el cual se borran las pruebas de lo que había ocurrido, se ordena que se le dieran a (Lázaro) Báez mayores recursos financieros", enumeró sobre esa acusación fiscal.



Esto "iba a vehiculizarse con resoluciones administrativas que aumentaban partidas y sobre esa base permitir, vamos a decirlo sin eufemismos, que se robara toda esa plata"



Beraldi remarcó que la ex Presidenta no apareció como autora ni receptora de ningún mensaje o llamada y sólo hubo referencias de terceros como "voy a ir a ver a la señora".



"El punto más cercano es un mensaje del secretario de Obra Pública con un secretario privado de la señora Cristina Fernández de Kirchner dando a entender una reunión. Por supuesto que tener una reunión de un Secretario de Estado con un Presidente es algo rutinario", evaluó



La expresidenta enfrenta un pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales, como supuesta "jefa" de asociación ilícita y administración fraudulenta.



Ayer, su defensa cuestionó con dureza a la Fiscalía; afirmó que incurrió en "mala praxis" para sostener una "fantasía" y aseveró que la acusación quedó "fulminada" ante las pruebas obtenidas en casi tres años de juicio oral.



En tanto, a través de Twitter, la Vicepresidenta consideró en el inicio de los alegatos quedó probado "en forma documentada" que los fiscales Luciani y Mola "mintieron descaradamente".



Asimismo, invitó a "seguir mirando" la segunda jornada de alegato que presentaban hoy sus abogados y que "continúa con la demolición de la escandalosa acusación" de los fiscales.

Exjuez acusa a Luciani y González Uriburu de cometer "delitos judiciales"

El exjuez federal de La Plata Carlos Rozanski consideró hoy que el juicio que se sigue por la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz "tiene una hostilidad pocas veces vista" contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y señaló que el fiscal Diego Luciani y el magistrado Rodrigo Giménez Uriburu "cometieron delitos judiciales" en perjuicio de la exmandataria.



"Este juicio es de un clima de hostilidad de pocas veces antes visto. Es la inquisición suavizada con traje y corbata. El fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu son delincuentes porque cometieron delitos judiciales", afirmó Rozanski en declaraciones a la emisora AM 530.



Beraldi inició esta mañana la segunda jornada de su alegato final en el juicio Vialidad ante el Tribunal Oral Federal 2 y reiteró que la acusación quedó "totalmente desvirtuada" con la prueba presentada en el debate oral.



La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró ayer que quedó probado "en forma documentada" que los fiscales Luciani y Sergio Mola "mintieron descaradamente" en el juicio Vialidad.



En esta línea, Rozanski aseguró que "Beraldi es lo mejor que podría haber elegido Cristina para su defensa".



Además agregó que si condenan a la vicepresidenta "se amplia el delito que están cometiendo contra ella" por no seguir el debido proceso.



Rosanzski instó al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a "tomar medidas correspondientes en cuanto al juicio, y evaluó que, tras el atentado contra la Vicepresidenta, quedó claro que la derecha "atenta con el alegato de un fiscal", pero también "con una pistola".