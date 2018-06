La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, mostró hoy su desencanto con la sesión en la Cámara de Diputados que culminó con la media sanción del proyecto de ley de aborto legal, y fustigó especialmente "los cambios y manipulaciones de votos" que, a su entender, revelan "lo peor de la política mediocre y corrupta de los últimos años".

A través de una carta abierta publicada en su cuenta de Facebook, Carrió intentó bajarle el tono a la polémica que se generó cuando, derrotada al perder la votación en el recinto, amenazó con "romper" Cambiemos si su palabra no era tenida en cuenta a la hora de debatir temas trascendentales.

Con algunos retoques en el guión, la cofundadora de Cambiemos explicó que su exabrupto "era para decirles que la Coalición Cívica no está acostumbrada a la mugre política de las madrugadas", en alusión a la acción de lobby sobre los indecisos.

"Los cambios y manipulaciones de votos en la Cámara de Diputados por la madrugada mostraron lo peor de la política mediocre y corrupta de los últimos años. Cuando señale al interbloque que era el "último sacrificio" era para decirles que la Coalición Cívica no está acostumbrada a la mugre política de las madrugadas, y queda claro que mi actitud fue no interferir en la conciencia de nadie, pero quebrar conciencias es una inmoralidad política, mugre, que me hastía desde muchas décadas atrás, eso no es república", escribió.

En otro pasaje de la carta, Carrió reivindicó su postura contraria a la legalización del aborto y sostuvo que la redacción aprobada en Diputados permite de hecho "un aborto a los 8 meses de gestación con una simple declaración jurada".

"En la era del amor liquido y donde lo "cool" pasa por ser pro aborto, reivindico a muchas mujeres que lucharon por la igualdad de trato y oportunidad, queremos ser diferentes e iguales con los hombres, y deploramos un feminismo-machista, violento, iracundo e intolerante. Hay millones que no estamos en los extremos y descriminalizar a la mujer joven es necesario, pero la prohibición cultural también lo es", afirmó.

Por otra parte, la diputada celebró la designación al frente del Ministerio de Energía de Javier Iguacel, a quien catalogó como "el mejor funcionario del gobierno nacional" y dijo que es "inclaudicable" en la "lucha contra la corrupción".