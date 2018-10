La Cámara Federal de Casación Penal absolvió hoy al ex presidente Carlos Menem en el marco de la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, al considerar que no se cumplió el "principio del plazo razonable" para arribar a una condena firme y a pesar de que había sido condenado a 7 años y medio de prisión.

La decisión fue tomada por los jueces Liliana Catucci, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi, quienes no opinaron sobre la cuestión de fondo, sino que aceptaron que se venció el plazo razonable para que un acusado tuviera sentencia firme, tal como planteaba la defensa.

La demora, en este caso fue de 25 años desde que ocurrieron los hechos y 23 desde que empezó el juicio.

El tribunal no falló sobre si Menem es culpable o inocente por el contrabando de 6.500 toneladas de armas, ocurrido en medio de conflictos armados: la guerra entre Perú y Ecuador y entre Croacia y el Ejército Popular Yugoslavo, que más tarde derivó en fuerzas rebeldes de la minoría serbia.

La prescripción no aplicó a en este caso porque Menen continuó siendo funcionario desde 1995 hasta el día de hoy.

El ex presidente ya había sido condenado a 7 años y medio de prisión por otra sala de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por Juan Carlos Gemignani, Luis Cabral y Raúl Madueño- en el 2017, por lo que Menem apeló a la Corte Suprema de Justicia que ordenó un doble conforme y volvió la causa a la Cámara de Casación, aunque la mandó a la sala que hoy decidió la absolución.

Los jueces Riggi y Catucci entendieron que hubo un "exceso temporal" para resolver las condenas de los acusados.

En su voto, Catucci consideró que no existió delito de contrabando en el hecho, sumado a que están vencidos los plazos; en tanto que Riggi sólo habla del exceso de tiempo para juzgar.

Por su parte, el tercer juez, Carlos Mahiques votó por condenar a todos salvo Menem y Jorge Antonio Cornejo Torino, quien fuera director de Fabricaciones Militares.

El fallo, de todas maneras, podrá estar sujeto a revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, si el fiscal apela.

Menem, de 88 años, tiene una condena que no está firme por el pago de sobresueldos y dos juicios orales en proceso, uno por el encubrimiento en la causa AMIA y otro por la venta del predio de la Rural. Además, esta semana la Cámara Federal porteña revocó el archivo y dispuso que se siga investigando al ex presidente Carlos Menem y a su ex esposa Cecilia Bolocco por presunto enriquecimiento ilícito.