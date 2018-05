La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo celebró en el Congreso la aceptación de su nueva candidatura al premio Nobel de la Paz junto a legisladores de todos los bloques. La de este año es la sexta vez que el Comité Noruego del Nobel acepta la nominación de las Abuelas al galardón, al que fueron presentadas por el diputado kirchnerista Daniel Filmus en reconocimiento a "más de cuarenta años de lucha y trabajo en defensa y promoción de los derechos humanos", en especial en la búsqueda de sus nietos y nietas nacidos en cautiverio y apropiados durante el terrorismo de Estado.

La líder de Abuelas, Estela de Carlotto, calificó de "inédito" que haya sido posible congregar a representantes de todas las fuerzas políticas en respaldo a la nominación. Al rememorar los años más difíciles de búsqueda de los seres queridos, Carlotto remarcó que ese grupo de abuelas y madres "lejos de cumplir con el vaticinio de la dictadura, que las llamó locas y dijeron son mujeres, ya se van a cansar", en realidad sacaron "las uñas" y se convirtieron "en leonas para defender a los hijos y nietos".

"No va a haber una democracia perfecta mientras haya un desaparecido que no se sabe dónde está o un nieto que no sabe quién es", sostuvo Carlotto.

De la reunión, con clima festivo, participaron, entre otros, Eduardo "Wado" De Pedro, Horacio Pietragalla, Juan Cabandié (los tres, hijos de desaparecidos), Daniel Filmus, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Cristina Álvarez Rodríguez, del kirchnerismo; Victoria Donda (Libres del Sur, también hija de desaparecidos), Daniel Arroyo (Frente Renovador) y Daniel Lipovetsky (PRO).