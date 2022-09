Acuerdan hoja de ruta del Presupuesto y prevén votarlo el 26 de octubre

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; los jefes de bloque y las autoridades de la comisión de Presupuesto y Hacienda acordaron este martes una hoja de ruta para tratar el Presupuesto 2023. El debate comenzará la semana próxima con la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, y luego será el turno de los secretarios de esa cartera y ministros. Está previsto que el proyecto llegue al recinto el 26 de octubre.

Con asistencia casi perfecta, los principales referentes del oficialismo y la oposición llegaron al Salón Delia Parodi cerca de las 16. El diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto y el titular de la bancada de la Coalición Cívica, Juan López, fueron los últimos en llegar. Unos y otros coincidieron que el encuentro fue "muy bueno", incluso destacaron el rol de Moreau. "Hasta ahora, venimos trabajando muy bien con ella", dijo a este diario uno de los legisladores de Juntos por el Cambio que participó de la reunión.

Moreau y el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, pusieron sobre la mesa una propuesta concreta, que previamente habían conversado con el titular del Palacio de Hacienda. Según el cronograma que acercaron, la idea es que haya entre dos y tres reuniones semanales para finalmente votar el Presupuesto el 26 de octubre próximo. Massa presentará formalmente el proyecto el 28 de septiembre y al día siguiente expondrían los principales secretarios del ministerio de Economía, Raúl Rigo (Hacienda), Eduardo Setti (Finanzas), José de Mendiguren (Producción), Juan José Bahillo (Agricultura), Flavia Royón (Energía).

Además, asistirán a la comisión el titular de AFIP, Carlos Castagneto; el jefe de la Aduana, Guillermo Michel; y la directora de ANSES, Fernanda Raverta. Y luego participarán los ministros Claudio Moroni (Trabajo), Alexis Guerrera (Transporte), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), entre otros.

Juntos por el Cambio pidió sumar al debate al titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, en medio de las recientes críticas que el ex mandatario Mauricio Macri realizó a la empresa estatal. También solicitaron que exponga el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, que en las últimas horas tuvo algunas divergencias con Massa en torno al llamado dólar soja.

Heller se comprometió a elevar el pedido, sin embargo dijo a BAE Negocios que "aquí y en el mundo entero el Banco Central tiene un grado de autonomía del Ejecutivo, legal y funcional, muy alto". Por fuera de ese tema, el legislador oficialista señaló que "la reunión fue de construcción de la agenda exclusivamente, donde se habló de mecanismos y de que las preguntas a los funcionarios vengan por escrito para facilitar las respuestas, pero no se discutió ningún contenido".

"Tenemos diferencias reales con la oposición, no son formales. Son diferencias sobre el modelo de sociedad, el rol del Estado, sobre el rol de las empresas públicas. Hay cuestiones de fondo sobre las que pensamos distinto. El tema es si esa discusión es civilizada o no, si lo hacemos de manera respetuosa o no", manifestó Heller, en alusión al debate que se avecina durante el próximo mes.

Hasta ahora, la oposición se mostró cauta respecto al texto de 4.821 páginas que envió Massa el jueves pasado. En Juntos por el Cambio sólo esbozaron algunas críticas a los artículos 71 y 72 que establecen blanqueos para la compra de casas y el pago de importaciones.

Más allá de los cuestionamientos puntuales que hagan desde la oposición, Heller destacó que "el Presupuesto debe ser el reflejo de las políticas públicas que quiere llevar adelante el Poder Ejecutivo. A veces hay una confusión, el Ejecutivo mandata con el poder que le dio el pueblo de la Nación y ese mandato está basado en determinadas premisas que son las que refleja este Presupuesto. La oposición debería entender que no puede acordarse un Presupuesto sobre la base de las premisas de la oposición".

Del encuentro participaron Germán Martínez (FDT), Paula Penacca (FDT), Mario Negri (UCR), Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Romina Del Plá (PO – FIT), Silvia Lospennato (PRO), Nicolás Del Caño (PTS - FIT), José Luis Espert (Avanza Libertad), Ignacio García Aresca (Córdoba Federal), Diego Sartori (Fte. de la Concordia Misionero). También el vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados, Omar De Marchi (PRO); Itaí Hagman (FDT), Sergio Palazzo (FDT), Hugo Romero (UCR) y Paula Oliveto (CC).