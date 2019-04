El gobierno boanerense respira con alivio respecto a la tensa paritaria docente. Luego de un fin semana deliberativo en los gremios la cuestión se encaminó. Con diferencias dentro del Frente de Unidad, la mayoría de los maestros votó por aceptar el aumento trimestral por inflación en este año y el recupero del 15,6% para 2018. Udocba, en tanto, la rechazó por "exigua" y esa negativa de la unión que lidera Miguel Díaz hizo impacto en el Frente de Unidad Docente Bonaerense.

Sabido es en el mundo sindical que en el FUDB piden "que se rompa, pero que no se doble". "No hubo consenso. El colectivo no está satisfecho", le dijo a BAE Negocios y diario Crónica Gustavo Salcedo, secretario gremial de Udocba. Así calificaron la propuesta como "insuficiente y exigua", ya que la compensación "sólo se aplica a una parte del salario y se terminará de percibir en agosto". En detalle Salcedo dijo que el 5% de marzo "se descuenta de una suma que se venía cobrando. Lo único novedoso sería el 8,1%, pero ese valor sólo es de $360. Todo el resto se percibía como suma fija. Por eso el gatillo del 2019 termina siendo bajo". Udocba remarcó que sin corrección a esta demanda, activarán un paro de 48 horas el jueves y viernes".

En Suteba hablaron de "condicionar el acuerdo salarial" luego de una votación reñida en todos los distritos. El gremio mayoritario pidió, aceptación mediante, que se dejen sin efecto los sumarios por persecución; mayor seguridad en las escuelas; que se conforme una comisión de políticas socioeducativas; y que no se descuenten los días de paro. El jueves habrá un un cese total de actividades para participar de la movilización nacional, incluyendo la exigencia de "Justicia Completa por Carlos Fuentealba en el aniversario de su asesinato tras la represión de la policía de Neuquén, y en memoria de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, fallecidos tras la explosión de la escuela en Moreno.

Desde la FEB, que también aprobó el acuerdo, dispararon que "si bien las sumas de recupero 2018 se incorporan al básico, llega a los jubilados y se cumple pedido de cláusula gatillo 2019, seguimos corriendo en desventaja ante la inflación y solo logramos recuperar salario". Amet y los privados de Sadop, que completan el Frente, también aceptaron la propuesta salarial. El equipo de Vidal espera la respuesta por escrito de los sindicatos. Pero todo indica que las tres reuniones y las 72 horas de paro quedarán en el pasado como también el Frente de Unidad.