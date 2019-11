Por pedido de Alberto Fernández, el presidente Mauricio Macri le entregará el mando en el Congreso de la Nación. Así fue acordado entre el jefe de campaña del Frente de Todos, Santiago Cafiero, y el actual jefe de Gabinete, Marcos Peña, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada.

"Nosotros decidimos que el que asume elige dónde será. Ellos (por el Frente de Todos) ya eligieron el Congreso, y Mauricio Macri concurrirá", informó una alta fuente cercana al jefe del Estado a Télam.

En los últimos diez días, Cafiero y Peña tuvieron dos reuniones en las que discutieron cómo será el traspase de mando. "Peña y Cafiero están liderando la transición, los dos están muy contentos con el clima que se generó y todo se desarrolla en paz", indicó otra fuente oficial a la agencia nacional de noticias.

"Siempre dijimos que íbamos a respetar el deseo del presidente electo. Quieren hacerlo en el Congreso, y se hará ahí", agregó la fuente.

Por ahora, la agenda para el 10 de diciembre, día en que Macri dejará su cargo y se lo pasará al presidente electo, indica que Fernández dará su discurso de asunción en el Congreso, que incluirá algunas líneas de su plan de gobierno y varias medidas concretas.

Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde tomará juramento a todo su gabinete. Concluida esta formalidad, Fernández tiene previsto salir al balcón y hablar a los manifestantes que se hayan congregado en la Plaza de Mayo, si todo se mantiene según los planes preliminares, según informó Télam.

¿Cómo fue el traspaso de mando entre Macri y Cristina?

Al terminar el gobierno de la ex mandataria y actual vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, surgió un conflicto respecto a la entrega del bastón y la banda presidencial, ya que ella indicaba que, según estipula el artículo 93 de la Constitución Nacional, la jura debía ser en el Congreso nacional. Esto, sin embargo, no especifica dónde deben entregarse esos atributos, ya que no tienen entidad jurídica y constituyen sólo una tradición. Macri, en cambio, quería que la entrega del bastón y la banda fuera en la Casa Rosada, para luego jurar en el Congreso.

En este contexto, Macri solicitó una medida cautelar para que el mandato de Kirchner termine el día 9 de diciembre, y la jueza María Servini hizo lugar. Así, determinó que el gobierno de la ex presidenta debía terminar a las 23:59 de ese día, y se ordenó que el mandato de Macri inicie a las 0 horas del 10 de diciembre, pero dado que primero debía jurar ante la Asamblea Legislativa en el Congreso y el Poder Ejecutivo quedaría acéfalo, el senador Federico Pinedo asumió la presidencia interina entretanto, durante 12 horas.