Los acuerdos electorales que se vienen sellando en algunas provincias entre los distintos sectores del peronismo, tal el caso de San Juan, Entre Ríos y Santa Fe, comienzan a facilitarle al PJ institucional la tarea de avanzar en la construcción de un frente patriótico amplio que les permita derrotar al presidente Mauricio Macri en las elecciones de octubre.

Así lo expresó Rubén Marín, uno de los principales artífices de las negociaciones que el partido viene llevando a cabo con los diferentes actores del peronismo a nivel nacional: "El intento se está haciendo y por lo menos estamos hablando", señaló el dirigente, quién advirtió que hay "algunos que están incómodos con el tema de la unidad, con razones justificadas o no, pero la mayoría de los dirigentes tenemos la convicción de que la única manera de triunfar es yendo juntos sin discriminar a nadie" y advierte que "si habrá PASO o no, es una posibilidad que deberá determinar el Congreso partidario".

Para Marín, algunos de los escollos en las negociaciones están atados a la decisión de sí Cristina Kirchner será o no candidata: "Su situación es muy delicada, sobre todo por las causas que tiene en la justicia donde están involucrados, con razón o no, sus hijos, lo que lleva a pensar que está ante una decisión personal difícil" la cual espera logre resolver "antes del Congreso partidario, pero no creo que estemos en condiciones de exigirle tiempos", consideró.

El integrante de la Mesa de Acción Política del PJ nacional, reconoce que los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba) y Juan Manuel Urtubey (Salta), el senador Miguel Ángel Pichetto y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, son los dirigentes más alejados de la posibilidad de ir en un mismo espacio: "Son ellos los que no quieren la unidad, pero no sé si estarán dispuestos a asumir la responsabilidad" política de dividir al peronismo, se interroga.

El pampeano entiende que el partido llegará a acuerdos con Juan Manzur ( Tucumán), Gustavo Bordet ( Entre Ríos) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego), dice que también sumarán a Domingo Peppo (Chaco) y a gran parte del resto de los mandatarios provinciales del justicialismo, sin embargo, lo que lo preocupa es la dificultad que están encontrando con Schiaretti: "Si logramos sumarlo, dejaríamos a un lado el mayor obstáculo" por la sencilla razón de que la provincia mediterránea "tiene un peso político importante a nivel nacional".

Hasta ahora, el peronismo ha logrado acuerdos en provincias como San Juan, donde el gobernador Sergio Uñac y su antecesor, José Luis Gioja han decidido sellar la paz.

A ese distrito, se le sumó Entre Ríos, donde dispuesto a ir por la reelección, el gobernador Gustavo Bordet llegó a un acuerdo con el kirchnerismo y el ex mandatario provincial, Sergio Urribarri.

También, y con la intención de pelearle la gobernación al socialista Miguel Lifschitz en junio próximo, el peronismo santafesino logró en las últimas horas un sorpresivo acuerdo con todas las vertientes internas, incluido el kirchnerismo y el massismo, en el marco de un frente denominado "Juntos".