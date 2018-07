Carlos Acuña, integrante del triunvirato de la CGT, sostuvo ayer que "las paritarias 2018 van a cerrar arriba del 27%", abogó por la unidad del peronismo sin "discriminar a nadie" y destacó que el gobierno de Mauricio Macri "no tira un centro para los trabajadores ni en joda".

"Que ya directamente gobiernen por decreto y que cierren el Parlamento, que digan cuánto tiene que ganar cada uno", dijo el dirigente sindical en el programa Toma y Daca de Radio Cooperativa, en alusión al reciente decreto que prohíbe incluir sumas no remunerativas en los acuerdos salariales.

Acuña también manifestó que "da pena que un gobierno que la gente acompañó, ahora vienen del extranjero a decirnos cómo seguir. Lo único que dicen es que hay que ajustar y ajustar. Ahora va a venir esta señora (por la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde) a revisarle los números al Gobierno". Y advirtió: "Ese día con la CGT vamos a repudiarla".

Ante la decisión del Consejo Directivo de la central obrera de no convocar a elecciones para elegir nuevas autoridades y respaldar así al actual triunvirato, aún en medio de las fuertes disputas que existen entre los distintos bandos; el titular del sindicato que agrupa a los trabajadores de estaciones de servicio explicó que "lo importante no pasa por las autoridades de la CGT, pasa por los problemas que tenemos hoy todos con este gobierno".

"Ojalá que en el peronismo haya unidad de todos los sectores. No discrimino a nadie, los que quieren venir al peronismo que vengan. Pero el peronismo no es Cambiemos ni Unidad Ciudadana. El peronismo es el movimiento nacional justicialista, que es el eje y la columna para formar un frente nacional", apuntó Acuña sobre la posibilidad de que los diferentes representantes del PJ confluyan en un mismo espacio de cara a las elecciones del próximo año. Sin embargo, subrayó que el ex diputado nacional del Frente Renovador Sergio Massa "es el mejor hombre para conducir los destinos del país".