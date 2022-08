Acusan a Rodríguez Larreta de poner en riesgo "convivencia democrática"

Tras una semana dominada por la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner con movilizaciones de respaldo ante la acusación del fiscal Diego Luciani en el marco de la causa Vialidad, y por la represión de la Policía de la Ciudad contra la militancia del kirchnerismo, llevada a cabo el último sábado en inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta, varios legisladores del Frente de Todos salieron hoy a respaldar a la líder de ese espacio, y apuntaron contra el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Seguridad, Marcelo D'Alenssadro, a los que acusaron de poner en riesgo "la convivencia democrática".

Uno de los primeros en salir a expresarse fue el diputado del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés, quién cuestionó Rodríguez Larreta por el operativo policial desplegado frente al domicilio de Cristina y señaló que advirtió que "es la primera vez en la historia que un jefe de Gobierno sitia a una vicepresidenta de la Nación".

En ese contexto, el legislador del oficialismo consideró que a Rodríguez Larreta "se le fue la mano, ha roto todas las reglas de convivencia", al tiempo que subrayó que ninguno de los militantes "insultó a nadie", sino que estos fueron provocados, al punto que en la zona se colocaron "volquetes con piedras para generar una batalla campal y nada de eso sucedió, porque la gente fue a demostrar amor, y esto pasó en todo el país".

Por su parte, el senador del bloque del oficialismo, Oscar Parrilli consideró que la Policía de la Ciudad "sitió" la casa de Cristina durante el fin de semana con la intención de "aislarla de la gente", y advirtió que "algunos dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) están poniendo en riesgo la convivencia democrática".

Al repudiar la forma en que la Policía de la Ciudad "agredió y reprimió" a Máximo Kirchner, Parrilli advirtió que "en la ciudad de Buenos Aires hay una policía política", la que "no está para garantizar la seguridad de las personas, es un instrumento al servicio del macrismo y Larreta la viene utilizando desde que es jefe de Gobierno", añadió.

El extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dijo, además, que los hechos del fin de semana "tienen una gravedad institucional" para la democracia e indicó que "van a pedir investigarlo".

En tanto que el diputado nacional, Leopoldo Moreau, también cuestionó el accionar de la Ciudad de Buenos Aires y el operativo de seguridad montado por la Policía en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta y señaló que los efectivos fueron "a provocar un acto de violencia para justificar la represión".

Moreau se refirió además al operativo montado en la tarde/noche de ayer, ante una guardia mínima de militantes que permanecía en la vereda de Juncal y Uruguay, y atribuyó la avanzada a la interna de Juntos por el Cambio.

"Lo de ayer tiene que ver con la interna de ellos porque durante el día, Patricia (Bullrich) le dio un reportaje" a un canal de televisión, ocasión en la que dijo "que, una vez que las vallas se ponen, no se pueden sacar, y que no hay que tener miedo en materia de seguridad", al tiempo que advirtió "que no pueden dejarse ganar las calles por el kirchnerismo".

El último sábado llamó la atención la ausencia de algunos integrantes del Gobierno nacional en la movilización de la militancia a la casa de Cristina, como también, el mutismo del jefe de Gabinete, Juan Manzur y del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quién solo se refirió al tema a través de un tuit, casi 24 horas después.

A través de las redes sociales, la militancia expresó su malestar con el funcionario de Seguridad, por su silencio frente a la represión del sábado, pero además, por no haber enviado efectivos de la Policía Federal para resguar a la propia Cristina y a la veintena de jóvenes, los que anoche hicieron vigilia frente a la casa de vicepresidenta, ante la decisión del Gobierno de la Ciudad de desplegar un fuerte dispositivo que incluyó la presencia de alrededor de cien efectivos y camiones hidrantes.

Diputados denuncian ante la justicia a Rodríguez Larreta y D'Alesandro

Los diputados nacionales por el Frente de Todos, Leopoldo Moreau, Eduardo Valdés y Rodolfo Tailhade, denunciaron hoy ante la Justicia al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Seguridad del distrito, Marcelo D'Alessandro, por la represión policial ante el domicilio de la vicepresidenta.

En su presentación, que quedó radicada en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti, los legisladores del oficialismo, denunciaron al Jefe de Gobierno porteño y a su ministro de Seguridad, por la represión ejercida el último sábado contra las personas que se habían congregado en Recoleta en apoyo a Cristina y por la presunta violación a la Ley de Inteligencia a raíz de la presencia de "policías en distintos lugares tomando imágenes de los manifestantes".

En declaraciones formuladas a Radio 10 y al referirse a esos hechos, Moreau, consideró que la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) representa un "peligro para la paz social", mientras que al referirse al contenido de la denuncia, destacó la necesidad de que se determine si hubo "violación a la Ley de Inteligencia" ante la presencia de "policías en distintos lugares tomando imágenes de los manifestantes".

En esa dirección, recordó que las fuerzas "pueden tomar imágenes de su propia actuación" pero no deben "tomar imágenes de manifestantes y menos en una situación pacífica".

Militantes también denunciaron a Larreta y D'Alesandro

Por otro lado, un grupo de militantes kirchneristas, con la representación del abogado Walter Reinoso, presentaron hoy ante la Cámara del Crimen una denuncia por "actos de violencia institucional" y "atropellos" a sus derechos constitucionales.

La denuncia fue presentada contra Rodríguez Larreta, D'Alessandro y contra el comisario a cargo del operativo desplegado el sábado último en Juncal y Uruguay.

Según señalaron los seis militantes que firmaron la presentación, el sábado pasado fueron al barrio de Recoleta para apoyar a la vicepresidenta y no los dejaron circular, además de amenazarlos y tomar imágenes sin autorización.

La denuncia adjunta fotografías de policías de la Ciudad de Buenos Aires con cámaras de video ubicados en balcones y terrazas, filmando a los manifestantes del Frente de Todos.

"No estábamos incurriendo en ningún delito que justificara detención alguna, ni tampoco se trataba siquiera de una expresión que contemplara ningún acto de violencia: simplemente íbamos a brindar apoyo a una compañera que lo necesita y ello forma parte del derecho de reunión", dijeron en la denuncia.

Luego de citar los delitos cometidos por la fuerza de seguridad porteña, los denunciantes solicitaron que se traslade la denuncia al Ministerio Público Fiscal para que se investigue y se cite a declarar a Larreta, D'Alessandro y al comisario.