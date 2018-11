El bloque sindical aeronáutico activa hoy su huelga por 24 horas en Aerolíneas Argentinas (AA) y Austral. Corolario de reclamos periódicos desde 2015 a la fecha, además de una visión crítica de la política que para ese sector que lleva adelante el Gobierno. De hecho la reprogramación de los servicios de hoy decidida por AA (ver nota aparte) es la muestra cabal de que tal cual sucedió el 8 del corriente, la herramienta de la conciliación obligatoria no es una vía a la que apueste la Casa Rosada, todo lo contrario.

"Atrasan 50 años", fue el mensaje pacificador que disparó el ministro de Transportes, Guillermo Dietrich, a esas falanges gremiales. El reclamo en búsqueda de la actualización de la cláusula gatillo fue el puntapié inicial de la huelga. En medio del conflicto y la posible privatización de Aerolíneas Argentina, la empresa también suspendió a 371 empleados.

Los sindicatos Apla, Uala, Apta, Upsa y Apa le atribuyen a Dietrich "la decisión de no pagar con los haberes del mes de octubre, la cláusula gatillo correspondiente a la inflación de septiembre", como remarcó Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico.

En tándem de férrea defensa el titular de Pilotos Pablo Biró se pronunció en similares conceptos, con el respaldo explícito del Frente Sindical que comandan Hugo y Pablo Moyano.

No se trata solo de que se dispare la actualización salarial, sino también los sindicatos remarcan como "provocación" que el Gobierno haya definido negociar la paritaria 2018-2019 en los primeros meses del año próximo y no a partir de octubre cuando venció. Los dichos el titular de Aerolíneas respecto a una empresa "prácticamente en quiebra" y que por lo tanto carece de fondos para operar más allá de abril próximo bañan de combustible un escenario de altísima temperatura.

Los deja vu respecto de la década del 90 no son casuales para la dirigencia sindical de este sector. Y en el rango de "amabilidades recibidas" también destacan que la cúpula de AA decidió hacer públicos los salarios "pero de los trabajadores sindicalizados" y no del personal de staff. Abogan entonces para que en el mismo tono "y de cara al análisis de la sociedad" se sepan cuáles son los salarios de la dotación "VIP, tanto de Aerolíneas como de Austral" porque, aseveran, tanto los sueldos de ese personal como sus priveligios también son oblados por los contribuyentes.

"Que detallen cuál es el salario promedio de los que integran el staff", subrayó a través de un comunicado APTA, con la firma de Cirielli. Incluso los dirigentes aeronáuticos consideran que se les ha reservado "una intensidad especial" desde el Ejecutivo. Allí incluyen las equiparaciones de sueldos que realizó la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quién comparó los ingresos de un piloto con los que percibe un docente de la Provincia, la división en representantes de trabajadores dispuestos al diálogo y "politizados" pero además un capítulo tácito y es que el propio ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se mantiene a distancia de cualquier tópico que tenga que ver con una pulseada sostenida en tiempo y espacio.

"Apostaron por Dietrich, no quedan dudas. Si alguno se hace el distraído está a las claras que incluso este Gobierno no duda en llevar el conflicto a escenarios internacionales", recordó una fuente de ese bloque para remarcar el hecho de que el titular de Transporte le expresó a funcionarios del Perú que ellos no poseen los problemas que representa, sobre todo por lo sindical, "una aerolínea de bandera".