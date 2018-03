La negociación de la paritaria entre Aerolíneas Argentinas/Austral y los sindicatos aeronúaticos, marca del compás de la puja salarial de 2018. No solo en rigor de porcentajes, sino por vértices más complejos que van desde el techo salarial no superior al 17% que pretende el Gobierno y además la discusión “sindicato por sindicato” que también avizora la administración Cambiemos para el año próximo. Luego de la reunión realizada en el Ministerio de Trabajo en la víspera, la empresa retiro la oferta del 17%. Durante esta jornada se desarrollarán reuniones individuales con cada gremio.

Según confirmaron fuentes del Gobierno y las organizaciones sindicales, mañana se retomarán las negociaciones en Trabajo. La nota destacada para todo el desarrollo de la pulseada es que a una semana de las asambleas en Aeroparque y las cancelaciones de vuelos en esa aeroestación los sindicatos no descartan medidas de fuerza.

El encuentro de la víspera comenzó por la mañana y finalizo pasado el mediodía, si bien no concluyo con un acuerdo, destrabó la posibilidad de que se hicieran efectivas importantes medidas de acción directa al menos durante la víspera, pero no para el fin de semana, sabido es que no solo tercia la diferencia porcentual sino también las diferencias de gremios y Gobierno en torno la política aerocomercial del país.

La empresa retiro la oferta del 17% comunicada a instancias del Ministerio, al tiempo abrió una nueva etapa negociadora que se desarrollara hoy en el seno de Aerolíneas Argentinas donde se trabajara gremio por gremio, sobre temas puntuales de cada uno de los cinco gremios integrantes del frente gremial.

Desde fuentes sindicales se consideraba anoche que tras lo que suceda en las conversaciones con la empresa, durante las primeras horas de mañana se podrían “retomar” las negociaciones en el Ministerio de Trabajo donde se avanzaría en temas comunes a los cinco Sindicatos.

La alternativa de “asambleas” en la aeroestación porteña y Ezeiza sigue siendo una carta que los sindicatos estudian para ejercer presión en pos de su reclamo.

Uníón Ferroviaria

La Lista Verde 1 que responde a la conducción nacional de la Unión Ferroviaria (UF), que encabeza Sergio Sasia, triunfó en los comicios de delegados en las compañías Sofse-Línea Tren de la Costa y Empresa Tren Patagónico S.A. Como única nómina postulada logró del 95 y 70% de los empadronados. Sasia le destacó a este diario ‘la elevada participación de los trabajadores’ en los comicios y ‘el comportamiento y compromiso con la organización gremial”, un respaldo que consideró decisivo respecto a iniciativas de la UF con respecto a la reactivación de talleres ferroviarios y la premisa de reclamar que esos servicios sean política de Estado presentes y futuras.