El ministro de Defensa, Oscar Aguad, vinculó hoy el hundimiento del submarino ARA San Juan con la "falta de entrenamiento" y la "falta de capacidades adquiridas". Fue en el marco de la celebración del Día de la Armada, al asegurar que cuando "la transmisión intergeneracional de las experiencias no son eficientes se puede causar una gran tragedia"; para plantear luego que "el desafío es convertirnos en una Nación que trate de mirar para atrás solamente para no cometer los mismos errores y que la experiencia nos sirva para construir un futuro mejor".

De esta manera, el ministro descartó la hipótesis de las fallas técnicas, en contraste con lo que insinuó desde un comienzo el Poder Ejecutivo, tésis que él mismo defendió. En diciembre del año pasado, al declarar ante la Comisión Investigadora del Congreso aseguró que en el naufragio "mucho tiene que ver el arreglo de media vida" que se llevó a cabo durante la gestión de su antecesora en el cargo, diputada nacional e integrante de la comisión bicameral, Nilda Garré, cuya presencia en la sala había tratado de evitar hasta último momento.

Aclaró, entonces, que "no les puedo dar las pruebas a quienes van a ser responsables, o pueden serlo por culpa del naufragio" y añadió: "mucho tiene que ver el arreglo de media vida en esto, por eso mi empecinamiento en que la reunión debe ser reservada, por eso no puedo revelar las causas". Después apuntó a la dirigente kirchnerista: "Mucho se ha hablado de la (ex) ministra Garré, soy de los que creo que no debió ser parte de la comisión".

Hoy, apuntó a la formación de los marinos que murieron en el accidente. Durante el acto en la Base Naval Puerto Belgrano, Aguad mencionó en su discurso los resultados de una investigación de una comisión técnica y que remonta los incidentes con el ARA San Juan a 1995.

Además, en declaracionesa una radio local, el ministro había atribuido a la "falta de adiestramiento y renovación de capacidades" de los tripulantes la situación que derivó en el hundimiento.

"La flota de submarinos estuvo cinco años sin navegar y esto no es gratis. Todas estas desgracias que hemos tenido, de la cuales seremos todos responsables, forma parte de los accidentes y de las cuestiones que tienen que ver por ejemplo con el ARA San Juan", dijo Aguad

Sostuvo que el hundimiento "tuvo menos que ver con un deterioro del submarino y más con una falta de transmisión intergeneracional de la experiencia adquirida".

"El atraso del país no es gratis para nadie porque todos lo sufren. Las Fuerzas Armadas han tenido largos períodos sin adiestramiento, sin capacitación", justificó.

Por otra parte, durante el acto por el Día de la Armada, el ministro de Defensa relató que "al asumir el gobierno nos encontramos con una idea casi indiscutible sobre el tema de la defensa siendo la principal referencia al accionar de las Fuerzas Armadas en los años 70".

"Prácticamente en el año 2015 ya no había protagonistas de esos tiempos en actividad y sin embargo se mantenían las consignas denigratorias para las Fuerzas Armadas. La cuestión pasaba del ataque indiscriminado a la indiferencia y se seguían limitando sus funciones", indicó.

Además, señaló: "El atraso organizativo y la obsolecencia del material era su correlato, incluido el tema salarial. Las fuerzas armadas fueron discriminadas y el atraso en la reconversión del material que tenía que ver con eso".

No hizo mención a un dato con el que había coincidido con la ex ministra Garré durante su presentación en el Congreso, cuando la diputada kirchnerista recordó que en junio de 2017 el submarino había sufrido un ingreso de agua, tras lo cual, según señalaron ambos, "no se tomó ninguna medida al respecto". Aquel día, el titular de la cartera de Defensa sostuvo que "indudablemente expertos submarinistas como Claudio Villamide y Luis López Mazzeo minimizaron el ingreso de agua en las barras de batería del ARA San Juan".

En el acto de hoy en la Base Naval Puerto Belgrano estuvieron presentes diversas autoridades militares, el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, el de Coronel Rosales, Mariano Uset, y funcionarios provinciales y nacionales.

Además del Día de la Armada, las autoridades aprovecharon para ver los 5 aviones Super Etendard Modernisé comprados a Francia para la Fuerza.