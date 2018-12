El jefe de bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ,Agustín Rossi, lanzó hoy su pre candidatura a presidente en un acto en Rosario, donde convocó a la unidad de un frente opositor “plural y sin exclusiones” para las elecciones del próximo año.

Además se comprometió a “gobernar con una economía humana a favor de la gente y resolver los problemas”.

Tengo el sueño de ser el presidente de los argentinos.



Los convoco a militar juntos para que el 9 de diciembre de 2019 sea el último día que Macri gobierne la Argentina.#HayOtroCamino pic.twitter.com/LcIrgoRFht — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) 16 de diciembre de 2018

En varios pasajes de su discurso ofreció algunos ejes de lo que será su plataforma electoral, en especial en temas económicos.

En tal sentido señaló: "No somos empleados ni del Fondo ( FMI) ni de las corporaciones financieras, por lo que me comprometo a aplicar políticas para que la economía tenga un rostro más humano y arranque de una vez”.

También propuso generar “un shock económico para devolverles el poder adquisitivo a los que cobran un plan social, la Asignación Universal por Hijo, a los jubilados y a los trabajadores para que vuelva a existir un fuerte mercado interno”.

El diputado nacional advirtió además: “Debemos poner fin a la importación indiscriminada de los productos y bienes porque todos los países del mundo protegen a su industria”.

También dijo que de llegar a la Presidencia firmaría un decreto para derogar la norma que modificó la ley de Previsión Social.



Rossi, cuya pre candidatura cuenta con el visto bueno de la ex presidenta Cristina Kirchner, dijo respecto del sector agropecuario: “No va a haber más derechos de exportación de lo que pagaron con este Gobierno, pero los pequeños productores van a pagar menos porque vamos a segmentar la política de exportación. Es injusto que un pequeño productor pague lo mismo que uno grande”.

El jefe de bloque de diputados nacionales FpV-PJ dijo, por otra parte, que la Oficina Anticorrupción la dirigirá un dirigente de la oposición. "Me comprometo a no tener funcionarios en el Gobierno que tengan cuentas offshore. No tenemos nada que esconder y que investiguen lo que tengan que investigar”, remató.

Sobre el Poder Judicial, Rossi afirmó que “a la Justicia y a Comodoro Py lavamos a ayudar. Voy a terminar con el servicio de inteligencia (SI) porque extorsiona a la democracia. Tendremos inteligencia criminal y la estratégica militar y alguna agencia más chica en el orden de relaciones exteriores”, detalló.

Durante el acto realizado en el Parque España de la ciudad de Rosario (Santa Fe) se mostró un mensaje de la ex presidenta Cristina Kirchner, quién alentó a la construcción de un espacio de unidad que contenga a todos los sectores.