Los encuentros de la Mesa de Acción Política, que el oficialismo inauguró luego de las PASO y suspendió durante la campaña electoral, volvieron ayer a la Casa Rosada con Elisa Carrió como protagonista. Tras la derrota a nivel nacional la legisladora le comunicó en persona al presidente Mauricio Macri y al resto de sus aliados que abandonará la Coalición Cívica- ARI y su banca en la Cámara de Diputados a partir de enero próximo.

"Ha terminado mi misión política que es que haya una república, entonces ahora estamos bajo el imperio de esta Constitución y nadie la puede modificar porque no hay dos tercios, las fuerzas están equilibradas en el Parlamento y los jueces tienen a diez millones de personas que quieren justicia que se van a movilizar si pactan impunidad", manifestó Carrió a periodistas acreditados en Casa Rosada, luego de su breve participación en la reunión que encabezó el jefe de Estado y en la que también estuvieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; los jefes de los interbloques de Diputados y el Senado, Mario Negri y Luis Naidenoff; el senador Miguel Pichetto; y los mandatarios Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes).

"Seguramente renunciaré a la banca para acogerme a los beneficios de la jubilación de forma inmediata. Yo ya estoy jubilada hace tres años pero bueno, voy a garantizar la transición, etcétera, pero también, después de 25 años de ser un alma secuestrada y de entregar todo, prefiero estar en mi casa o en Ezeiza pero ya no en el Parlamento", agregó la dirigente que en 2015 fundó Cambiemos junto a Macri y al ex senador radical Ernesto Sanz.





Misión cumplida, la República está asegurada gracias a Dios. ���� ���� pic.twitter.com/AKrFsTD2BS — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) October 28, 2019

Bastante más relajada que los días previos a la elección y acompañada por uno de sus hijos, Carrió sostuvo que no va "a ocupar ningún lugar en la Coalición", pero advirtió que "esto no significa que si hay una crisis" ella "no esté presente como ciudadana común".

El anuncio de la diputada tomó por sorpresa a algunos de sus socios de la coalición gobernante, en especial porque tiene mandato hasta 2021. Sin embargo, Pichetto se mostró algo escéptico. "No creo que Carrió se vaya de la política. Nos comunicó que se jubilada y retira, pero eso viene diciéndolo hace mucho tiempo", apuntó.

No es la primera vez que Carrió amaga con retirarse de la política. A diferencia de otras veces, en esta oportunidad, desde su entorno aseguraron a BAE Negocios que la legisladora se encargó de informar su decisión a los principales referentes de la Coalición Cívica- ARI, aunque recién anoche la comunicó formalmente en una reunión partidaria.