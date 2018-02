La ausencia de celulares será el requisito principal para los miembros del gabinete en el "retiro espiritual" que comenzó ayer en Chapadmalal. En el momento de las reuniones y módulos de debate, los teléfonos quedarán fuera del alcance de los funcionarios. La idea es que los ministros están focalizados en las exposiciones de las jornadas de trabajo que se extenderán hasta el fin de semana. Es el segundo encuentro de la tropa de Cambiemos en la residencia desde el inicio de la presidencia de Macri. En esta ocasión comenzará con la antesala de una semana difícil en el plano sindical por la marcha opositora del 21 de febrero y luego de la crisis interna ante las renuncias de los familiares al Gobierno por orden de un decreto presidencial.

El encuentro terminará mañana a mediodía y se prevén varios contactos con la prensa

El Presidente, los 20 ministros, y los secretarios viajaron ayer por la tarde hacia la ciudad balnearia ubicada a 25 kilómetros de Mar del Plata. Más de 35 funcionarios compartirán casi dos días para "repasar los principales proyectos y relanzar objetivos del gobierno de los próximos meses", afirmó un de los funcionarios encargados de la organización.

El anfitrión, Mauricio Macri, sumó a varios invitados al encuentro que culminará el sábado al mediodía. Además del staff oficial llegarán el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; y los jefes de las bancadas oficialistas en Diputados, Mario Negri; y del Senado, Luis Naidenoff. Los ausentes serán la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes en algún momento se especuló asistirían. "No asistirán", confirmaron en Balcarce 50.

Estarán ministros, secretarios y líderes parlamentarios, pero no Vidal y Rodríguez Larreta

Antes de las 18 de ayer partió todo el gabinete desde el Aeroparque en un avión de la flota presidencial rumbo a la costa. Pasarán dos noches en el chalet construido por Juan Domingo Perón en 1947. Los lugares de hospedaje fueron designados antes de la llegada, pero hasta el momento no dejaron trascender detalles. Lo único claro es que las mujeres del Gabinete compartirán el mismo bungalow: las ministras de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley; y la vicepresidenta, Gabriela Michetti. "Algunos tienen capacidad para más de dos personas. No serán todas parejas", relató uno secretario que no quiso develar quien será su acompañante. Habrá varios ministros debutantes que no estuvieron en el encuentro de diciembre de 2016: Luis Etchevehere de Agroindustria; Oscar Aguad de Defensa; Alejandro Finocchiaro de Educación; Nicolás Dujovne de Economía; el canciller, Jorge Faurie, y Adolfo Rubinstein de Salud.

El Gobierno informará de las actividades y conclusiones a través de conferencias de prensa. Habría entre dos y tres comunicaciones con la prensa. Hay algunas dudas sobre si el cierre del sábado al mediodía estará a cargo de Macri. ¿Habrá conferencia del Presidente?. "Veremos", contestaron en la Rosada.