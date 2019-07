Alberto Fernández, precandidato a presidente por el Frente de Todos, aseguró que si gana las elecciones generales 2019 va a "recomponer salarios y las jubilaciones" para reactivar la economía, y pidió que en ese esfuerzo cooperen tanto sindicatos como empresarios. Además, prometió "volver a meter" a los asalariados en las paritarias.

"Los cálculos dicen que el salario real y las jubilaciones cayeron entre 15 y 20 por ciento" , remarcó Fernández en referencia a la gestión de Mauricio Macri. En ese sentido, prometió: "El 10 de diciembre voy a recomponer esos salarios y las jubilaciones, porque ese es el modo de volver a poner activa la economía argentina".

Como fórmula para reactivar la economía aseguró que dejará de "pagar los intereses de Leliq que la Argentina está pagando todos los días".

"No hay otro modo. Todo lo demás es una ficción teórica, la economía se cae todos los días, la gente se empobrece y Macri sigue diciendo que está luchando contra la inflación", planteó Fernández durante una entrevista con El Destape.

Sobre esta línea también tomó el compromiso de que "a los asalariados vamos a volver a meterlos en paritarias, que están paralizadas inexplicablemente". "Vamos a pedirle a empresarios y sindicatos que todos hagamos el esfuerzo de recomponer el salario y las jubilaciones para recomponer la economía", explicó.

En la mañana del lunes profundizó sus declaraciones sobre este tema. "La Argentina no puede pagar 60 puntos de interés de Leliq a los bancos y eso hay que reordenarlo, entre otras cosas, para que los bancos puedan volver a dar crédito a las Pymes", explicó en diálogo con Radio 10.

"Una cosas es corregir los intereses y otras cosas decir no los voy a pagar. Estoy hablando de los intereses de las Leliq", aclaró, y remarcó: "El sistema financiero sabe de lo que estoy hablando porque el 60 por ciento del sistema financiero lo tienen embargado ahí en las Leliq".

Fernández cuestionó que el Gobierno nacional "paga 60 puntos de interés para que la gente no vaya al dólar y el dólar no valga lo que vale" y destacó que "hoy el Banco Central tiene patrimonio neto negativo", por lo que con sus dichos pretende "explicar lo negativo de estas políticas".

Además, explicó que su promesa de subsidiar el total de los medicamentos para jubilados puede ser financiado con 19.000 millones de pesos, lo cual es lo mismo que "diez días de intereses de Leliq", según indicó.

"Las obligaciones hay que cumplirlas, pero este no es un tema de obligación, es un tema de racionalidad política: si todos los días la economía se cae, todos los días aparecen más pobres, cierran empresas y hay más desempleo, no se puede pagar 60 puntos de interés a los bancos", resaltó el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo.