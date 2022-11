El presidente Alberto Fernández remarcó la necesidad de que el Frente de Todos se mantenga unido y que consensúe la acción política y de gestión de cara a los desafíos económicos que tiene el país.

"El Frente de Todos no es el espacio de cuatro dirigentes. Todos los sectores del Frente son parte del Gobierno donde se gestiona la cosa pública", sostuvo el jefe de Estado en una entrevista por FutuRock.

Alberto Fernández planteó que es necesario "empezar a entender que Argentina tiene urgencias que hay que resolver en un escenario muy dificil", luego de hacer referencias a que viene gobernando con dos año de pandemia y luego, con los efectos de la guerra en Ucrania.

El presidente no quiso decir si está decidido a ser candidato presidencial pero remarcó que tiene "la decisión de que ganemos en 2023".

"Le pido a todos que nos ayuden y despues discutiremos quién es el mejor candidato o la mejor candidata. La mejor forma de definir eso es con la gente votando", subrayó, en referencia al mecanismo de las primarias abiertas que un sector del Frente quiere suspender.

Fernández advirtió que "garantizar que la derecha no vuelva a Argentina, fundamentalmente por el bienestar del pueblo, es un deber que tenemos todos en nuestro espacio", y remarcó que el Frente de Todos (FdT) "no es de 3 o 4 dirigentes".



"Perón nos enseñó que cuando un compañero habla mal de otro compañero empieza a dejar de ser peronista", dijo y añadió: "Nadie ha hecho más por la unidad que yo".



En esa línea, consideró una "mirada equivocada" atribuirle una supuesta intención de encarar una "aventura personal", al ser consultado por las definiciones del diputado Máximo Kirchner del sábado último.



"Lo que siempre señalan es que nunca quise construir el 'albertismo'. No creo en los personalismos, somos parte de un proyecto, algunos serán más necesarios que otros", analizó el jefe de Estado y prosiguió: "Lo que sí sé es que soy parte de un proyecto, me pueden acusar de cualquier cosa, menos de hacer aventuras personales".



¿Habrá Bono de fin de año?

El presidente marcó una coincidencia con lo que planteó el viernes la vicepresidenta Cristina Fernández, respecto de la necesidad de recomponer los ingresos de quienes menos ganan, pero mostró diferencias respecto de la viabilidad de un bono y se inclinó más por las paritarias.

En ese sentido, indicó: "Yo le apuesto mucho a las paritarias, que le ganen a la inflación" y señaló los problemas para recomponer los ingresos vía bono porque el universo de salarios bajos es disímil "y hay que ver dónde se hace el corte".

Sumó otro aspecto vinculado con los gobiernos locales y la posibilidad que tendrían de dar un bono a los asalariados.