El presidente Alberto Fernández llamó a fortalecer el Mercosur y establecer un mayor diálogo: "El mundo que se viene es el mundo de las regiones, no de los países", afirmó. Además, pidió tomar acciones para reducir la desigualdad y el hambre en toda América Latina, durante su intervención en la LX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en Paraguay.

"Tenemos una enorme suerte: América Latina es una zona de paz, a nosotros las guerras no nos convocan. Eso debemos celebrarlo. Vivimos en un continente desigual, pero sin vocación de guerra. Es un continente que no se arma, no se prepara para las guerras. Eso es una gran ventaja en los tiempos que vivimos, pero en las guerras del norte... en el norte vuelan balas, y en el sur vuela el hambre. Eso es lo que no podemos seguir permitiendo", planteó.

Alberto Fernández llegando a Paraguay.

El jefe de Estado señaló que, en ese sentido, en el hemisferio sur están las "principales víctimas" del conflicto bélico, y reiteró: "Hay una enorme complejidad que vive el mundo. El mundo se divide. El hambre empieza a asediar al mundo entero y en el hemisferio sur están las principales víctimas",

El Presidente remarcó: "Todos queremos la paz, pero lo que debemos querer además de la paz es un continente más justo, más equilibrado, más igualitario. Un continente que interactúe con otra inteligencia, donde podamos hablarnos mucho más y tomar decisiones en conjunto. El mundo que se viene es el mundo de las regiones, no de los países. Debemos hacer mucho más fuerte nuestra región, debemos hacer fuerte al Mercosur para que la Celac sea fuerte".

Por otro lado, Fernández reconoció que "tenemos que darnos cuenta del mundo en el que estamos" porque "si no nos damos cuenta, nos vamos a equivocar".

En ese sentido, el mandatario afirmó ante sus pares que "gobernamos en un tiempo singularmente difícil en el mundo" refiriéndose a la pandemia y luego la guerra de Rusia con Ucrania, dos cosas por las que, según él, "no tomamos dimensión aún de la gravedad del problema".

Sobre la pandemia

El presidente abordó la pandemia de Covid-19 que inició en marzo 2020 y destacó: "Argentina heredó lo que heredó y tuvimos que hacer un enorme esfuerzo por volver a reconstruir el sistema de salud", agregó Fernández.

En ese sentido, el mandatario constató: "La pandemia generó un año de quiebre en la economía mundial, y todo lo padecimos. Nadie quedó a salvo".

Nota en desarrollo