El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, llevó tranquilidad a los mercados de cara a las elecciones de este domingo y aseguró que, "si se repiten los resultados" de las PASO, en las que fue el más votado, estarán "seguros".

"Si se repiten los resultados espero que el lunes los mercados estén tranquilos porque con nosotros están seguros. Que los mercados y la gente esté tranquila: los depósitos en dólares con nosotros están seguros. Si se repiten los resultados por suerte se van los que provocaron esto", planteó en diálogo con radio Futurock.

Por otro lado, remarcó que, desde su visión, el Fondo Monetario Internacional "es responsable junto a (Mauricio) Macri de lo que está pasando en el país" y enfatizó que "hay que recordárselo siempre". "El FMI hizo lo imposible para que Macri gane las elecciones, fue la campaña más cara de la historia", lamentó.

En cuanto a las expectativas que tiene sobre los resultados de las elecciones generales, fue optimista. "Creo que estamos muy bien para el domingo. Los argentinos queremos ponerle punto final a esta etapa", sostuvo, y analizó: "Los argentinos están tranquilos porque se despertó la esperanza, porque quieren llegar al domingo para elegir otra cosa. Es tremendo el maltrato a los sectores más débiles".

"Tenemos una gran madurez social, todos esperamos al domingo para expresar nuestro descontento en las urnas", destacó Fernández, y expresó que, para él, "es muy angustiante las cosas que te dicen al oído cuando vas a los barrios". "Una jubilada me abrazó y me pidió que no los olvide porque no pueden más", contó.

En caso de ser electo, subrayó que "va a llevar tiempo" ver materializadas las mejoras que promete, "pero los primeros en ver los resultados son los sectores postergados". "Mi prioridad absoluta es solucionar el hambre y que los trabajadores y jubilados recuperen poder adquisitivo", insistió.

En cuanto al debate presidencial y la actitud que tuvo Macri para con él, Fernández planteó que "con la grieta hay que terminar porque es insufrible vivir en un país de los unos contra los otros", y reveló: "Cuando Macri habló del ellos y nosotros estuve a punto de decirle: '¿En qué te han convertido? ¿Quién es el panelista ahora?' Pero yo sí tengo y quiero gobernar para todos, no quiero seguir con la grieta".

"Básicamente Macri no hace nada bien, por eso vuelve a la posición fetal del momento en que le fue bien y apuesta a la grieta", resumió el candidato.

La situación en Chile y la necesidad de "unidad regional"

Consultado sobre el estallido social en Chile y la situación de malestar que se extiende por toda América Latina, remarcó que "hay que trabajar rápidamente para volver a unirnos regionalmente", y sostuvo que Macri "destruyó el Unasur (Unión de Naciones Suramericanas)", organismo de integración al cual "hay que volver a ponerlo en marcha".

"Uno de los grandes problemas es que América Latina tiene muchos bloques regionales que no funcionan. Tenemos que trabajar para volver a ponerlos en marcha rápidamente y respetarlos independientemente de lo que vote cada pueblo", propuso.

Sobre Chile, consideró que "la gente reacciona porque es el país más desigual de América Latina, desde muchas décadas hay una enorme desigualdad social, que es como estar sentado en un balde de nafta y la chispa fue el aumento del subte".

En ese marco, Fernández indicó que le preguntaría al presidente chileno Sebastian Piñera "cómo es que tiene 1800 personas detenidas en tres días y 15 muertos".

"Si eso hubiera pasado hoy en Venezuela sería, con razón, un escándalo en Argentina, pero acá el macrismo lo minimiza. Eso es tremendo", consideró el postulante del Frente de Todos, en referencia a las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich, quien vinculó a las marchas en Chile con terrorismo y habló de un "intento de voltear el gobierno".