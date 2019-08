El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, remarcó que "hoy es un día muy importante" y que "lo que tiene que entender la gente es que con su voto define el futuro y que su voto pesa", en el marco de las elecciones primarias de este domingo.

Fernández dialogó con la prensa en la puerta de su casa después de sacar a pasear a su perro Dylan, previo a ir a votar en la Universidad Católica Argentina, y contó que esta mañana habló por teléfono con su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, quien no estará presente en el búnker del Frente de Todos para esperar los resultados ya que vota en Santa Cruz y no consiguió vuelos a Buenos Aires.

"Hablamos de las cosas que pueden hablar dos amigos en esta circunstancia, en este emprendimiento común. Estamos todos tranquilos y contentos", manifestó, con esperanza de que "los argentinos voten" para que "la democracia mejore".

Si bien lamentó la ausencia de Kirchner por tener que votar en Río Gallegos, destacó: "Igual está a mi lado, no hace falta que esté cerca. En el año 2003 me pasó lo mismo con Néstor Kirchner, él votó en Santa Cruz y yo en Buenos Aires". Sobre el ex mandatario fallecido en 2010, sostuvo que "siempre" piensa en él, "en todos los momentos".

También le contestó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien planteó que la jornada financiera con dólar estable, alza del Merval y baja en el Riesgo País "sin duda tiene mucho que ver con la expectativa respecto a la elección" porque "no es indistinto para la economía lo que va a pasar hoy"

"Hace meses que la economía no es indiferente. Marcos Peña habla porque está nervioso, yo estoy en veda", lanzó Fernández en respuesta, antes de ir a votar.