El presidente Alberto Fernández volvió a respaldar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Vialidad y aseguró que "Argentina tiene un sistema judicial que se pone al servicio de los poderes fácticos". En este sentido, apuntó a la oposición: "Si esta Justicia es útil a un espacio político, es a Juntos por el Cambio".

Luego de que anoche expresara su apoyo a la expresidenta, el mandatario volvió defenderla de las acusaciones de corrupción en declaraciones radiofónicas esta mañana: "Cuando estas barrabasadas jurídicas se dicen uno no se puede quedar callado porque van sentando precedentes", sostuvo Fernández y comparó la situación con la condena a Lula Da Silva en Brasil.

Fernández se refirió la participación del fiscal Luciani y el juez de la causa, Rodrigo Giménez Uriburu, en el mismo equipo de fútbol en un torneo de Los Abrojos, quinta propiedad de Mauricio Macri: "Luciani no podía no saber que estaba jugando en la cancha de Macri", ironizó.

"El 'no pudo no saber' del fiscal Diego Luciani es muy parecido al fallo del juez Moro cuando dijo que no tenía pruebas contundentes contra Lula. Lo único que tenía eran los dichos de un arrepentido, a cambio de que su pena se redujera, y su 'íntima convicción' de que ese caso de corrupción pasó", argumentó en diálogo con El Destape Radio, en la misma línea que planteó Eduardo "Wado" de Pedro y otros dirigentes.

En este sentido, comentó que el fallo de la causa Vialidad "fue uno de los más insólitos" que vio en su vida. Y agregó: "Había como 15 escalones por debajo de Cristina para llegar a la licitación que se hizo en Santa Cruz. La administración pública tiene 100.000 empleados, ¿en serio piensan que un presidente puede controlar eso?".

Reforma judicial

Consultado sobre el proyecto de reforma judicial, el presidente explicó que la iniciativa "se frenó en Diputados por la oposición". En esta línea, cuestionó a Juntos por el Cambio: "No quieren que cambie esta Justicia porque les sirve a ellos".

"A partir del año 2015 se montó un esquema de persecución y la figura del arrepentido es un instrumento muy útil para ese fin", enfatizó el jefe de Estado. "En términos de derecho penal a uno lo asombra, en términos ciudadanos lo preocupa y en términos presidenciales lo espanta".

En otro orden, se refirió calificó de "disparate" el pedido de pena de muerte para Cristina Kircher que hizo un diputado el PRO el lunes: "Lo único que evidencia es el nivel de ignorancia que hay en muchos". Además, narró que recibió una serie de amenazas de muerte que actualmente "están siendo investigadas por la Policía Federal".