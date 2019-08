Luego de la histórica corrida cambiaria del lunes, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, criticó al actual mandatario, Mauricio Macri, por responsabilizar al kirchnerismo del aumento del dólar y aseguró que no recibió ninguna llamada de su parte tras su victoria del domingo en las urnas.

Ayer, durante una conferencia de prensa que brindó una hora y media después del cierre de los mercados, Macri aseguró que los resultados electorales --y, en consecuencia, el kirchnerismo-- tenían la culpa de la disparada del dólar a más de $60. También señaló que llamó a "todos los candidatos" que superaron las PASO y competirán en octubre.

Sin embargo, Fernández sostuvo: "Macri no me llamó. Por ahí tiene un teléfono que no es el mío". Así lo hizo en diálogo con el programa Corea del Centro, por el canal Net, en donde aclaró que sí recibió felicitaciones por parte del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y de Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados.

Sobre la caótica jornada económica y la explicación que dio el Presidente al respecto, planteó: "Yo quiero que los argentinos dejen de sufrir, y este Gobierno sólo los hace sufrir. Si pudiera hacer algo para ayudarlos para que no tengan mas padecimientos y sufrimientos, lo haría, pero yo no quiero mentirle a la gente. ¿Qué puedo hacer yo, si yo no soy nada? Ni siquiera soy presidente electo, soy un candidato".

En este sentido, remarcó que su lapicera "no firma decretos ni resoluciones". "¿Cómo piensa Macri que lo puedo ayudar?", cuestionó, y analizó que "se veía venir un mal momento económico, porque toda la estabilidad económica estaba atada con alambre" y "era absolutamente ficticia".

Sobre esta línea, negó que si es electo presidente en octubre deje de pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Yo no voy a declarar la cesación de pagos, obvio que voy a pagar. Yo no quiero caer en default de ningún modo. Macri nos dejó en default. Si no tuviéramos el auxilio del FMI estaríamos en default. El uso que hizo Macri de los recursos del Fondo fue patético", criticó.

"Los fondos que compran bonos miran lo que valen los papeles y ven que han caído en default. Son precios de un país en default. El mercado ya descuenta que van a ser difíciles de cobrar. Con la construcción que ha hecho Macri es muy difícil", agregó, y se preguntó: "¿Qué inversión trajo Macri? Se fueron todos los semestres y no trajo nada, lo único que consiguió son capitales golondrina, que vienen, compran, hacen la bicicleta financiera y se van".

Además, mostró intenciones de colaborar con el Presidente si él está dispuesto a eso. "Si el Presidente me quiere escuchar, voy y le cuento lo que hay que hacer. Pero él dice que nosotros somos la causa del problema; él le dice a los mercados que somos una banda de locos", planteó, y enfatizó: "Yo no soy Venezuela, nunca lo fui hasta que a Macri se le ocurrió repetir esta cantinela".

Fernández insistió en que "este modelo no resiste más" ya que "no tiene dolares para pagar , porque no exporta nada". También aseguró que su proyecto de gobierno no está preparando "una economía cerrada y con cepo", ya que él fue "crítico" de esa medida y del ex secretario de Comercio del kirchnerismo Guillermo Moreno.