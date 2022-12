El presidente Alberto Fernández ratificó que no se postulará como candidato en las elecciones 2023, pero aseguró que se pondrá "al frente" de la discusión política para que "el presidente o la presidenta" que asuma en diciembre del año que viene sea del Frente de Todos. Remarcó que no quiere que ganen quienes "entregaron al país y lo pusieron de rodillas vuelvan a hacerse cargo de una Argentina que le sirva a pocos", en referencia al gobierno del expresidente Mauricio Macri.

Fernández encabezó un acto oficial tras cumplirse tres años de su gobierno en el Parque Colón, contiguo a la Casa de Gobierno, allí repasó los logros de su gestión que se cumplieron el pasado sábado 10 y aseguró que es "un día para la reflexión colectiva" y recordó que cuando Cristina Fernández de Kirchner le "propuso que fuera candidato nunca" pensó los hechos que ocurrirían después como la pandemia y la guerra en Ucrania.

"Atravesamos tormentas de las peores y pudimos superarlas", destacó el mandatario, quien asimismo destacó que su gestión "hizo mucho" por el país y afirmó que "es hora de que pongamos en valor esos logros y no nos confundan".

"Quiero poner en valor lo que fuimos capaces de hacer porque trataron de convencernos de que somos un país sin destino. Lo dijo un expresidente por el mundo dando conferencias, que la Argentina es el país de 70 años de frustración", rememoró.

"Eso no es la Argentina, sino el país que tiene la salud pública que envidia toda Latinoamérica y de Latinoamérica vienen todos a educarse con la educación pública y donde los que trabajan discuten sus salarios y tienen sus aguinaldos y sus vacaciones pagas", insistió.

Sobre la oposición

En el acto, Fernández afirmó que le "encantaría" dialogar en el Congreso con los referentes opositores "si es que alguna vez pensaran más en la Argentina que en sus posibilidades electorales" y volvió a referirse a Macri -sin nombrarlo- cuando recordó los dichos del exmandatario al señalar que "somos un país sin destino".

Al hablar de su estilo de conducción, Fernández dijo también que "el liderazgo no se ejerce gritando ni golpeando la mesa", sino "convenciendo a todos", ya que "el diálogo sirve mucho más" y continuó: "Muchos dicen que soy un Presidente timorato, que no ejerce el liderazgo, pero yo creo que el liderazgo no se ejerce ni gritando ni golpeando la mesa, sino convenciendo a todos", expresó.



Por otro lado, al referirse al reordenamiento de los planes sociales encarado desde el Ministerio de Desarrollo Social, Fernández remarcó que "más allá de lo que escriban los diarios, nunca vamos a dejar de lado la asistencia a quien la necesite, pero vamos a hacerlo bien" pero aclaró: "No queremos que esa asistencia vaya a quien no la necesita".

3 años de crecimiento y reactivación. Garantizamos derechos y construimos un futuro digno y soberano para que cada argentina y argentino pueda cumplir sus sueños.#3AñosDeGestión por la Argentina integrada y justa que soñamos ���� pic.twitter.com/Wr5nuwkGnh — Casa Rosada (@CasaRosada) December 14, 2022

En tono de campaña

En otro tramo, admitió que "hay un rebrote de Covid" en el país, pero aclaró que "no ocupa camas de terapia intensiva ni exige respiradores artificiales", ya que la inmunidad que se logró entre la población argentina "es muy grande" gracias a las vacunas. "Somos el país que más inmunidad ha logrado entre sus ciudadanos y eso nos permite seguir actuando", dijo el mandatario.

"Les garantizo que voy a ponerme al frente para ordenar nuestra fuerza política para que a todos incluya, que a nadie excluya, donde todos tengamos lugar, donde todos somos necesarios", afirmó Fernández. Asimismo, expresó que será el "más solidario con la compañera injustamente perseguida", en referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, recientemente condenada a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.



También prometió que no dejará que "en la Argentina una vez más se diga que los derechos humanos son un negocio" -como señaló Macri durante su gestión-, ya que "el dolor de estas madres y estas abuelas no son un negocio" sino "la verdad viviente de lo que debimos pasar en esta argentina macabra".

También se refirió al escándalo de Lago Escondido y aseguró: "Para nosotros, la República es valor. Tiene que funcionar bien el Poder Judicial, que no ande en el Lago Escondido, sino que haga Justicia".

"Compañeros empezamos el cuarto año, transitémoslo con mucha fuerza. Vamos a ganar unidos y por el bien de la Argentina", concluyó su discurso en una arenga de campaña electoral, donde estuvo acompañado por funcionarios, representantes de la CGT y referentes de organizaciones de derechos humanos.