El presidente Alberto Fernández descartó la posibilidad de presentarse a las elecciones en la carrera hacia un eventual segundo mandato presidencial el año que viene y aseguró que con "todos los problemas que tiene Argentina", no está pensando en la reelección.

En diálogo con el medio británico The Financial Times, Fernández explicó: "Yo estoy pensando solo en cómo resolver esos problemas, no estoy pensando en la reelección, sino en cómo resolver esos problemas". Y agregó: "Estoy absolutamente metido en el problema de la gestión, no estoy preocupado por la política".

Estas declaraciones toman especial relevancia luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner asegurara que no se presentará a ningún cargo frente a la resolución que el Tribunal Oral Federal 2 leyó el 6 de diciembre en el juicio oral por la causa Vialidad, en el que la Fernández de Kirchner recibió la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

A pesar de "todos los problemas que tiene la Argentina", el Presidente se mostró optimista por el futuro del país y afirmó que desea trabajar "en favor de los argentinos" y continuó: "La Argentina tiene una posibilidad de futuro extraordinaria, yo lo que quisiera es terminar el mandato mío habiendo sembrado a la Argentina de oportunidades para que el que me suceda o si sigo yo, no lo sé, tenga la posibilidad de ver germinar ese sembrado y cosechar en favor de los argentinos".

Alberto Fernández en la entrevista con The Financial Times

Sobre Javier Milei

En la misma entrevista, Fernández se refirió al diputado nacional de Libertad Avanza Javier Milei y aseguró que el dirigente libertario no es un candidato competitivo en la carrera presidencial del 2023 y apeló a la "historia argentina": "Argentina tuvo riesgos de padecimientos muy enormes, que terminaron con 30 mil desaparecidos y todo eso lo hizo la derecha y Milei representa a la extrema derecha".

Asimismo agregó que en el país "va a encontrar un límite, en la sociedad va a encontrar un límite". En este mismo contexto, enfatizó que los argentinos "no van a correr detrás de la locura", aun así reconoció que esos "candidatos antisistema a muchos los enamoran. Pero es eso, es un momento".

La relación de Argentina con Estados Unidos y China

Alberto Fernández se refirió a la relación del país con Estados Unidos y China y aseguró que desde el Gobierno no tienen ninguna "preferencia" por alguno de los dos países. Aun así manifestó que "Estados Unidos está muy preocupado por lo que China pueda hacer en América Latina".

El presidente Alberto Fernández y el presidente chino Xi Jinping

En la misma charla se refirió a los rumores de la instalación de bases militares chinas en el sur del territorio argentino, a los que calificó de "puras fantasías" y aclaró: "Eso de que China está poniendo bases militares en Ushuaia, en Tierra del Fuego, son todas fantasías, todo eso no existe. No puede haber bases ni chinas, ni americanas, ni francesas. Somos un país soberano".

"China nos apoyó mucho en los últimos años con obras públicas, si la ayuda viniera de Europa o Estados Unidos sería también bienvenida, como la inversión china. No creo en el mundo bipolar. El hemisferio sur padeció la Guerra Fría y no quiero otro mundo bipolar", destacó.

El escenario político de América Latina

Otro de los temas que trató Alberto Fernández fue el panorama político de América Latina. Al principio, se refirió a las recientes elecciones brasileras que dieron a Lula Da Silva como ganador y aseguró que aquel triunfo "a muchos de nosotros nos tranquiliza".

Asimismo destacó que "Objetivamente Lula es un líder" y continuó: "Tengo un cariño entrañable con él, lo conozco hace muchos años. Me pone muy contento que sea Presidente de nuevo, tenemos ideas muy cercanas".

Alberto Fernández fue el primer jefe de Estado que visitó al presidente electo Lula da Silva

El presidente argentino advirtió la existencia de "un escenario de división social e ideológica en dos grandes terrenos políticos" como algo que no es exclusivo de la región, sino que sucede "en todo el mundo". Aun así, reconoció que "tal vez en América Latina adquiera una dimensión mayor" porque se trata del "continente más desigual del mundo, donde la brecha entre ricos y pobres es más grande y esas crisis sociales se expresan permanentemente".

De todas formas, Fernández se mostró optimista al respecto e hizo énfasis en el "futuro prometedor" de Latinoamérica, destacando la presencia de litio y recordó que Bolivia, Chile y Argentina cuentan con "las dos terceras partes del litio que existe en el mundo y es la energía del futuro".