El presidente Alberto Fernández destacó hoy ante influyentes empresarios en el coloquio IDEA "la calidad institucional" que se defendió durante su Gobierno y señaló que durante su administración no hubo prácticas de espionaje, no se utilizó a los organismos oficiales para presionar a las empresas ni se pidieron contrapartidas para la contratación de obras públicas.

"Yo desafío a los empresarios: en este gobierno, ¿alguien les pidió un centavo para hacer obra pública? ¿Alguien les pidió algo? ¿Alguien los mandó a espiar? ¿Alguien usó la AFIP para que se metan en las empresas de aquellos que nos critican?", preguntó el Presidente al hablar en el cierre del 58° Coloquio empresarial de IDEA en la ciudad de Mar del Plata., en un discurso muy comparativo con el gobierno de Mauricio Macri y las críticas habituales del actual oficialismo.

"Los desafío porque su respuesta va a ser no. Y este es un valor enorme de la calidad institucional", añadió.

Sobre la visión del país, analizó: "Es el vaso medio lleno o medio vacío y yo quiero confesarles que entiendo que vinimos de un tiempo muy difícil. Entiendo que en muchos prenda la idea de la desesperanza, la decepción y del agobio. De que no tenemos futuro. Pero, de verdad, ahora vamos a ver que podemos mirar el futuro con mucho optimismo".

La recuperación argentina

Durante su discurso, el jefe de Estado exhibió números vinculados con la recuperación de la economía, el crecimiento de la industria y la mejoría en el campo laboral.

“¿No les parece que son datos elocuentes para pensar que el vaso está medio lleno? Por si esto no alcanzara, les ofrezco más. La industria lleva 27 meses consecutivos creando empleo registrado. Todas las curvas van para arriba, ¿por qué pensar que el vacío está medio vacío?”, agregó al respecto.

Asimismo, sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri "fue una gran desilusión y dejó una economía desarticulada", a la vez que mostró con gráficos los índices de las actividades desde que asumió a la fecha.

Fernández llamó a "dejar de lado las discusiones estériles y los discursos de odio"

En esa línea, aseguró que Argentina "terminará el año exportando 90 millones de dólares" y señaló que la industria "se encuentra en su mayor nivel de actividad en los últimos seis años".

Con respecto al dato de inflación de este viernes, Fernández aseguró que "es un tema que debemos resolver. Pero hoy supimos que la inflación viene paulatinamente bajando", dijo el Presidente.

"La Argentina alcanzará tres años seguidos de crecimiento del PBI", destacó el mandatario y aseguró que hay que "consolidar el descenso de la inflación para garantizar una mejor distribución del ingreso".

Asimismo, expresó que "Argentina tiene que aprovechar sus ventajas energéticas para dejar de lado las discusiones estériles y los discursos cargados de odio".

"La palabra ceder me encanta. Según la Real Academia Española (RAE), ceder no es entregar, es suavizar, no resistirse. Volverse más gentil y compasivo. Si lo pensamos desde esta etimología podemos replantearnos la consigna de este encuentro", afirmó Fernández. "Creo que todos debemos ceder y ser más comprensivos y si nos animamos de una vez por todas, las posibilidades de que nos vaya bien van a ser muchas", añadió al resecto.

Sobre el final, sumó: “Debo ser re débil, pero el que afrontó la pandemia, buscó las vacunas, fue al Fondo, se llama Alberto Fernández”.