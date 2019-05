Con un tono de campaña, el precandidato a presidente Alberto Fernández, celebró en el club Ferrocarril Oeste, en el barrio porteño de Caballito, el día de la Patría junto a distintos dirigentes Kichneristas.

Durante el encuentro, el ex jefe de Gabinete aseguró "He trabajado junto a Néstor Kirchner, por eso cuando veo este presente que se parece tanto a ese país en cenizas que recibimos en el 2003, yo digo que no tengo miedo de lo que hay que enfrentar".

Y continuó: "Deberemos entrar al mismo laberinto que entramos alguna vez y deberemos salir como ya salimos, la ventaja que tenemos es que ya sabemos por donde se sale, y no improvisamos porque la improvisación es el arte del macrismo".

Del acto se hicieron presentes Felipe Solá, Ginés González García, Mariano Recalde, Daniel Filmus, Carlos Tomada, Jorge Taiana, Guillermo Nielsen, Eduardo Valdes, Sergio Berni, Jorge Argüello, María Rosa Muiños, Víctor Santamaría y Juan Manuel Olmos.

Cerca las 18, la fórmula presidencial integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, nucleada en torno al PJ institucional y a Unidad Ciudadana, hoy hará su debut en un acto que tendrá lugar en el municipio de Merlo en el marco de la inauguración de la remodelación de un predio que llevará el nombre del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.