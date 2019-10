El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aclaró hoy que no piensa en imponer el impuesto a los Bienes Personales a la clase media si gana las elecciones sino a "las más grandes fortunas".

Así, intentó ponerle fin a la polémica que se había generado el domingo pasado cuando expresó que dentro de su eventual plan económico podría haber modificaciones en este gravamen para el incremento de la recaudación fiscal.

Fernández consideró que una persona que tiene en su patrimonio una casa y un auto no debería estar afectado por este impuesto, pero sí quienes tienen "grandes fortunas", después de que el Gobierno de Mauricio Macri lo haya bajado sustancialmente. "Macri bajó sustancialmente, pero con un sentido de eliminarlo, sostuvo el candidato en declaraciones a radio Metro.

"Lo que yo digo es que Bienes Personales no es un impuesto que paga el ciudadano de clase media que tiene un auto en la casa. Ese no tiene que pagarlo", explicó el ex jefe de gabinete, para agregar que "lo tienen que pagar las fortunas mayores en Argentina, que actualmente no la pagan".

El compañero de fórmula de Cristina Kirchner afirmó que hubo "un teléfono descompuesto" por el cual se distorsionaron sus afirmaciones y señaló que en ese momento él solo estaba hablando de las medidas que tomó Uruguay cuando también tuvo una crisis de recursos. Y aclaró que "todo esto exige un estudio mayor".

"No siempre es trasladable 100% (del ejemplo uruguayo) a lo que pasa acá. Pero bueno, así funciona el teléfono descompuesto en la Argentina", se quejó.