Con críticas al presidente Mauricio Macri por el crecimiento de la pobreza ratificado ayer por el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), el candidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se refirió hoy al problema de la vivienda y dijo que la semana que viene presentará "una propuesta a todos los argentinos para ponerle fin al hambre", en el marco de su visita a San Juan, donde estuvo acompañado por el gobernador local Sergio Uñac.

Fernández viajó a la provincia cuyana para inaugurar junto a Uñac el "Paseo de las Palmeras", una ampliación del Parque de Mayo de la ciudad capital de San Juan. En ese marco, afirmó que "no debemos pensar el hambre como un problema de falta de comida sino de subalimentación", que hace que "los chicos, en sus primeros años de vida no tengan una alimentación que corresponde".

Además, el ex jefe de gabinete se refirió al problema de la vivienda al asegurar que "uno se pregunta si en el siglo XXI no es un desafío terminar con la ignominia que significa no tener una vivienda digna".

En ese sentido, el candidato del Frente de Todos recorrió una serie de obras de infraestructura y barrios en los que se están desarrollando viviendas populares en la capital sanjuanina junto a Uñac y a María Eugenia Bielsa, quien suena como posible ministra de Vivienda en un eventual gabinete.

Fernández afirmó también que si resultara electo en los comicios del 27 de octubre va a "hacer un gobierno de un presidente con 24 gobernadores", para que la Argentina se transforme realmente "en un solo país federal".

Y aseveró que si gana no se va a "dar por enterado después de 4 años que hay pobreza como hacen otros" y que no va a esperar "años para entender que la gente se queda sin trabajo y que lo que gana no le alcanza para ser feliz como hacen otros".