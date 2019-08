El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, recibió hoy en sus oficinas de San Telmo a los dirigentes de la Mesa de Enlace y se comprometió a "no volver a implementar políticas que hicieron daño" en el kirchnerismo y a "trabajar en conjunto". Los empresarios agropecuarios se fueron conformes de la reunión.

Al su térmico, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner afirmó ante la prensa que el encuentro fue "el comienzo de una relación que de seguro será muy fructífera". En su breve declaración, consultado sobre la afirmación de Mauricio Macri esta mañana referida a que "faltan 59 días para las elecciones", Fernández dijo que el Presidente "debe estar contando los días", para rápidamente subir a un auto sin dar más precisiones.

Luego, celebró vía Twitter el resultado del encuentro al afirmar que se dejaron atrás los desencuentros y que buscarán junto con el campo trabajar entre todos para poner de pie a la Argentina y que el sector "es una pieza fundamental para encender la economía y volver a crecer".

El campo es una pieza fundamental para encender la economía y volver a crecer. Me fue grato volver a encontrarme con los miembros de la Mesa de Enlace Agropecuaria.



Hemos dejado atrás los desencuentros y hemos decidido trabajar entre todos para poner de pie a la Argentina. pic.twitter.com/2BaNy0SpKA — Alberto Fernández (@alferdez) August 29, 2019

Por su parte, el titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, aseguró que "fue una buena reunión porque nos encontramos con un candidato con una visión federal y con la decisión de acompañar al campo" y añadió que Fernández "se comprometió a trabajar juntos y discutir con la Mesa de enlace las medidas referidas al campo".

Con respecto a las retenciones, Pelegrina señaló que durante la reunión Fernández y su equipo sostuvieron que "hay una necesidad fiscal y no asumió ningún compromiso ni definición".

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria, afirmó tras el encuentro que "queda mucho por trabajar pero en la primera instancia es positivo que (Fernández) esté dispuesto a trabajar con el conjunto de la Mesa de Enlace".

En representación de Coninagro, Carlos Iannizzotto consideró que coincidieron con el ex jefe de Gabinete en "mirar hacia adelante" y ponderó que este haya "leído los puntos" presentados por los dirigentes agrarios para "trabajar en consenso".

Y aseguró que coincidieron en "trabajar sobre el tema de las retenciones para ver cómo nos ponemos de acuerdo".

Además, Iannizzotto descartó la posibilidad de volver a un organismo como la Junta Nacional de Granos (que había insinuado Felipe Solá, cercano a Fernández), ya que, aunque aclaró que el tema no se tocó en la reunión, afirmó el candidato presidencial aclaró que no volverá "a instrumentos del pasado que no dieron ningún tipo de resultados".

También participó del encuentro Dardo Chiesa por parte de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Santiago Cafiero y Cecilia Todesca como parte del equipo del líder del Frente de Todos.