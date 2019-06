El precandidato presidencial por el PJ-Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, cuestionó hoy a los integrantes del Poder Judicial que "comparten la ideología del gobierno" de Cambiemos y "se disfrazan de jueces imparciales", y calificó de "indignante" la situación del fiscal Carlos Stornelli, quien ayer no se presentó para su quinta citación indagatoria en la causa donde está imputado por presunto espionaje ilegal y extorsión.

"Lo de Stornelli es una vergûenza, es indignante. El único operativo impunidad que se ha desatado en la Argentina es el que se ha desatado para defender a Stornelli", dijo Fernández esta mañana en dialogo con radio 10.

Ayer, Stornelli no se presentó en el juzgado de Dolores para su quinta citación a declaración indagatoria en la causa donde está imputado por presunto espionaje ilegal y extorsión, en la que fue citado por el juez federal Alejo Ramos Padilla.

Fernández cuestionó además el "tupé" del Gobierno de sentarlo detrás del presidente Mauricio Macri en el acto que se realizó esta semana por el Día del Ejército, y se preguntó "cómo salpica al Ejército sentar a un rebelde en la segunda fila de invitados".

En cuanto a la situación del Poder Judicial en general, el ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner sostuvo que "la corporación judicial se siente amenazada, descubierta, expuesta".

"Muchos compañeros dicen que hay que poner a todos los jueces en comisión, que hay que echarlos a todos. No, no es así, no soy de los que piensan que tienen que pagar justos por pecadores. Hay que ver lo que cada uno hizo", precisó.

En ese marco, se explayó: "Cuando digo que hay que jueces que deben rendir cuentas de sus sentencias lo digo porque en una república todos los funcionarios tienen que rendir cuentas por sus actos de gobierno, que en la Justicia son las sentencias".

"Muchos jueces están enojados con Cristina por la ley de democratización de la Justicia, muchos de ellos están comprometidos con el Gobierno, muchos de ellos comparten la ideología del Gobierno y actúan en consecuencia, y se disfrazan de jueces imparciales", cuestionó.

Por último, sin mencionarlo con nombre y apellido, se refirió al juez Claudio Bonadio: "Hay uno que está resentido, tiene un problema personal con Cristina, lo sabe toda la Argentina, menos los jueces de la Cámara Federal. Tiene una enemistad manifiesta con Cristina".