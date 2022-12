El Presidente Alberto Fernández encabezó este jueves en San Luis, junto al Gobernador Alberto Rodríguez Saá, la entrega de la vivienda 70 mil de su gestión y destacó que se está "dando el puntapié para reconstruir la Argentina".



El mandatario, quién estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, entregó las llaves correspondientes a las 300 viviendas de un barrio de la localidad de Villa Mercedes que, durante la actividad, fue bautizado como “Unión”.



Como lo viene haciendo en actos de estas características, Fernández reiteró que no existe “momento más lindo para un Presidente que entregar una vivienda”, ya que, con la casa propia, las personas pueden “vivir dignamente” y concretar sus sueños.



“Algunos piensan que las viviendas son temas que debe resolver el mercado. Con Alberto (Rodríguez Saa) sabemos que no es verdad, hay mucha gente que no puede acceder a las condiciones del mercado”, señaló el Jefe de Estado y añadió: “Entregando la vivienda 70 mil, son 70 mil las familias que encuentran un futuro de dignidad”.

Fernández recordó cómo fue criticado cuando, durante la campaña de 2019, afirmó que crearía un ministerio “que piense en la casa de los argentinos que no la tienen” y dijo que esa decisión permitió construir 70 mil viviendas, entregar más de 35 mil créditos y tener 140 mil casas más en construcción en todo el país.



"Acá a las familias no se les pregunta si son peronistas, radicales, del PRO o de lo que quieran ser. Acá se hace justicia social y para hacerla hay que estar unidos en el barrio, en villa Mercedes, en San Luis y en Argentina", adelantó que durante los primeros días de marzo será entregada la vivienda 100 mil de su Gobierno y aseguró que "quizás hoy, estemos dando el puntapié para reconstruir" el país.



“Detrás de cada una de esas casas hay historias de esfuerzos. El esfuerzo de la Nación comprometiendo recursos, de las provincias para que se hagan bien”, remarcó.



También hizo mención a la pandemia de coronavirus como “un tiempo muy triste que ha quedado atrás” y pidió “a todos que no pierdan la esperanza” y destacó que Argentina es uno de los países que "mayor inmunidad ha logrado" gracias a las vacunas que llegaron al país.



Las casas que se entregaron este jueves requirieron una inversión del Gobierno nacional de 1.848 millones de pesos.



En San Luis ya se entregaron 1.072 viviendas Fonavi, 58 en el marco del programa Casa Propia y 47 del Procrear, a la vez que se adjudicaron 316 créditos hipotecarios, con una inversión total de 11.100 millones de pesos.



Se encuentran en ejecución 1.097 viviendas Casa Propia, 32 Casa Activa, 87 Procrear, 74 lotes PNASU y 757 créditos hipotecarios, alcanzando 12.657 millones de pesos de inversión.