El candidato presidencial Alberto Fernández fue internado ayer en el sanatorio Otamendi, donde permanecerá durante 48 horas. Al conocerse la noticia, trascendió que asistió al centro asistencial a raíz de una afección cutánea, aunque el propio dirigente difundió anoche un audio en el que señaló que sólo se trata de controles de rutina.

"Está todo bien, no sé por qué están haciendo tanto bodrio", sostuvo Fernández. "Me vine a hacer unos estudios para empezar antes de la campaña y me pidieron que me quede 48 horas para hacer todo y que en 48 horas estoy para seguir trabajando", explicó el candidato, que aclaró: "Quise hacerlo ahora porque después va a ser más complicado".

Sin embargo, Fernández tenía anunciada una agenda para las próximas horas, que se verá alterada por la novedad. Fernández había iniciado una recorrida para recoger el respaldo y acompañar a los jefes comunales del PJ bonaerense y candidatos, en muchos casos, a la reelección. Hoy tenía previsto ir a Escobar, donde gobierna Ariel Sujarchuk, a quien acompañaría a la inauguración de un hogar para niños y visitarán una pyme local.

La provincia de Buenos Aires y, especialmente, el conurbano, es central para la estrategia electoral de los candidatos a la gobernación y también los nacionales, ya que provocan un efecto arrastre que influye en los resultados del principal distrito del país.