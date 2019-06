El candidato a presidente por Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, permanece internado en el Sanatorio Otamendi desde este lunes por la noche, cuando ingresó por un cuadro de tos que le generó preocupación.

El compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner aseguró que, si bien no se trata de algo grave, le recomendaron quedarse en observación para realizarse controles de rutina, de cara a la contienda electoral por la presidencia.

"Estoy en el Otamendi. Vine a ver a mi médico de cabecera porque estoy con tos y me propuso tomarme 48 horas para hacerme una serie de estudios de rutina antes del desafío que nos espera en los próximos meses. Gracias a todos por preocuparse, estoy muy bien", comunicó Fernández desde su cuenta de Twitter.

Gracias a todos por preocuparse, estoy muy bien. — Alberto Fernández (@alferdez) 4 de junio de 2019

Además, en declaraciones radiales en el programa de "El Negro" González Oro, el candidato relató: "Llegué con una tos que hace 15 días me está volviendo loco, entonces me dijeron que vaya al hospital. Me propusieron aprovechar y hacer más estudios, teniendo en cuenta que cargo con la campaña.

Según contó, el médico le recomendó que se quede dos días para iniciar su campaña electoral "en paz". "Quise hablar para aclarar y sacar cualquier locura de la cabeza de la gente. Está todo bien, no hay ningún tema que sea preocupante", insistió, a pesar de que, según reveló, hace algunos años tuvo "un problema con un coágulo en el pulmón", que lo motivó a acudir al hospital en primera instancia.