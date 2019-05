El precandidato a presidente por el PJ-Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, aseguró que "no hay posibilidad de modificar nuestra fórmula ni tampoco en la provincia de Buenos Aires" cuando fue consultado sobre la posibilidad de que Sergio Massa pueda integrar alguno de esos dos binomios.

"Siempre hemos tenido abiertas las puertas para el espacio de Sergio Massa. Todo este tiempo he hablado con él y lo he inducido a pensar la posibilidad de estar juntos. Esa decisión está en Sergio, no está en mi", agregó Fernández en diálogo con radio Continental.

"Podría ser la cabeza de la lista de diputados, pero siempre lo escuché decir que él no quiere volver al Parlamento. Es alguien de un enorme valor, no necesariamente tiene que ser un cargo electivo", indicó el postulante presidencial del kirchnerismo.

Por otra parte, añadió que su fórmula constituye una "posibilidad dentro de un espacio frentista opositor donde hay lugar para Sergio Massa y quien quiera participar". "Nuestra vocación es pública y notoria, ahora, que él participe es una decisión personal y de su espacio", dijo a pocas horas de que el FR decida cómo continuará su camino electoral.