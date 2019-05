El ex jefe de gabinete de Néstor y Cristina Kirchner, Alberto Fernández, afirmó esta mañana que "hasta que no consiga" a Sergio Massa "en la foto final de la unidad" del peronismo, no va "a parar", y enfatizó que es su "mayor deseo" que eso ocurra.

Fernández aseveró que en la foto final que se sacaron ayer de la unidad "falta Sergio, porque cuando la gente lo reclama es porque percibe que tiene un caudal de votos propios, y que no percibe en Roberto Lavagna o en Juan Manuel Urtubey".

El dirigente expresó en diálogo con Futurock que "hasta que no lo consiga no voy a parar; ojalá no me decepcione; mi mayor deseo es que eso ocurra". Además, destacó que la presencia de Cristina Kirchner en la sede del PJ fue "muy buena y muy útil para limar esos sinsabores que habían quedado de otro tiempo", más precisamente, según el dirigente, de "2017, cuando (la ex presidenta) se fue del PJ y creó Unidad Ciudadana".

En consecuencia, planteó que "el PJ había quedado como dolorido, con un sabor amargo nunca resuelto y me pareció que ayer se empezó a resolver. No me parece un dato menor, porque en el interior del país el partido tiene un peso superlativo; es un enorme paraguas, por eso es muy significativo que ella haya ido allí".

De igual forma, enfatizó que para lograr una unidad global "falta muchísimo", además de Massa, "muchos gobernadores", indicó Fernández, aunque "en la foto de ayer no estaba previsto que hubiese gobernadores".

El dirigente también sostuvo que "hace mucho tiempo" no habla con Florencio Randazzo, pero dijo tener "la impresión de que él tomó la decisión de estar alejado".Asimismo, el ex jefe de gabinete desestimó las afirmaciones de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien dijo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de pedir el expediente del caso que investiga casos de corrupción en la obra pública durante el anterior Gobierno tiene "olor a Alberto Fernandez".

El ex funcionario ironizó: "si yo puedo poner en fila cuatro votos de la Corte, corransé porque soy el dueño de la Argentina".