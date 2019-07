De campaña por Mar del Plata, el precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, anunció que si triunfa en las elecciones crearía el "Ministerio de la Vivienda y el Hábitat" para dar “una respuesta genuina” a la problemática de los créditos UVA.

"Son una ilusión óptica", aseguró al encabezar una conferencia de prensa en Mar del Plata junto a la precandidata a intendenta de esa ciudad del Frente de Todos, Fernanda Raverta, y con el diputado Facundo Moyano y apuntó a "darle una respuesta".

En este sentido, propuso "sacar el tema de la vivienda" del Ministerio de Obras Públicas y crecar un Ministerio de Vivienda y Hábitat. Cerca de 120.000 personas tomaron este tipo de financiamiento desde 2016 cuando el Gobierno lanzó el programa con la promesa de cuotas accesibles que se actualizarían en línea con una inflación que bajaría progresivamente.

Pero con el proceso inflacionario acelerado de los últimos tres años ocurrió todo lo contrario, y según había publicado BAE Negocios, la UVA, valuada al comienzo en $14,05, se disparó 156% hasta los actuales $35,97 por lo que también se agigantaron las deudas y las cuotas.

Por otro lado, el ex jefe de Gabinete se quejó: "Cuando yo veo que en mi ciudad hay 7 mil personas en indigencia viviendo en la calle me doy cuenta de la gravedad del problema. Lo que esa ciudad gasta en parques es lo mismo que gasta La Matanza en todo su presupuesto. Y en esa ciudad hay 7 mil personas en la calle. Cuando yo veo esto me doy cuenta de la importancia que tiene la solución del hábitat y la vivienda. Y a eso le vamos a dar una respuesta genuina, de una vez y para siempre”.

Durante su visita a Mar del Plata, Alberto Fernàndez tiene previsto visitar el Parque Industrial General Savio, reunirse con empresarios del sector turístico en el histórico Torreón del Monje y encabezar un acto en el Club Talleres de la ciudad marplatense junto al precandidato a gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la diputada Raverta.