Alberto Fernández volvió al territorio bonaerense en medio de la interna en el Frente de Todos

En un retorno gradual a las actividades tras sufrir una gastritis, Alberto Fernández volvió al territorio bonaerense y compartió un acto con el gobernador Axel Kicillof luego de varias semanas sin encontrarse públicamente.

El arribo del Presidente a la provincia de Buenos Aires es relevante en medio de la crisis interna en el Frente de Todos por las candidaturas del 2023. Además, es un distrito que suele elegir la vicepresidenta para sus reapariciones públicas.

Alberto Fernández en La Plata

El Jefe de Estado fue recibido en La Plata por el mandatario provincial para compartir un acto pasadas las 13. En la actividad, inauguraron la obra de la renovación del histórico techo de la estación de tren de la capital bonaerense de la línea Roca.

Allí, Fernández destacó la obra para reparar los huecos del techo que dejaban pasar agua los días de lluvia y remarcó la importancia del tren como medio de transporte. "Esto es parte de todo el trabajo que vienen haciendo Alexis (Guerra, el ministro de Transporte) ampliando y volviendo a poner en marcha trenes que estaban paralizados", destacó.

"Lo que hemos hecho es reparar estos techos. Me mostraron un tweet que mostraba en 2017 este andén llena de gente con paraguas, porque se llovía, no había techo. No había posibilidad de poner tótems de pánico, donde si uno tiene un problema puede apretar un botón y pedir ayuda inmediatamente, porque el agua los deterioraba. Los últimos que se ocuparon de cuidar la estación fueron productores de Hollywood, que trajeron a filmar a Brad Pitt una película en esta estación de trenes", recordó, en referencia a la película Siete Años en el Tíbet. Y remarcó que es el Estado el que siempre debería ocuparse de ello.

Desde hace varias semanas que ambos mandatarios no comparten un escenario. La última vez fue el 3 de noviembre cuando compartieron la 15° edición de la Expo Congreso Internacional de los Municipios y las Ciudades en Tecnópolis.

En el medio de casi un mes sin cruzarse públicamente, Cristina Kirchner participó de dos actos en los que fue excluido Alberto Fernández, pero el gobernador Kicillof se mostró en primera fila. La ex presidente asistió a un evento de la UOM en Pilar, y el 27 encabezó el Día de la Militancia en el estadio de La Plata.

Elecciones 2023

El kirchnerismo duro le reclama al Presidente el armado de una mesa políticas para el armado de las candidaturas. Nadie pudo convencerlo de abrir el debate interna de caras las elecciones presidenciales.

En una de sus últimas declaraciones sobre la reelección, Fernández dijo que "haría todo lo que tenga que hacer para que no gane el macrismo", y reiteró la idea de que los candidatos compitan en una PASO. El Jefe de Estado desiste de bajar de una nueva competencia electoral para un segundo mandato.

Por su parte, la Vicepresidenta no cerró la puerta a quienes le reclaman que sea candidata en 2023. “Haré lo que tenga que hacer”, afirmó en el acto de Pilar, mientras una multitud cantaba “Cristina Presidenta”.

En los últimos días, el dirigente de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés Larroque, abrió las discusiones internas en el Frente de Todos. "La unidad se construye en base a la verdad, a la honestidad. Me parece que cuando eso se distorsiona, esos procesos comienzan a afectarse”, señaló. Además planteó que “es una idea central la unidad, pero también hay que tener en claro el para qué. Creo que eso se borroneó un poquito y tenemos que seguir charlando”.