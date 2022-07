Mientras algunas facciones del Frente de Todos aún siguen con cruces, el presidente Alberto Fernández mantuvo un encuentro con la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner este miércoles en la Quinta de Olivos, según fuentes legislativas que además desmintieron que el motivo de la visita haya tenido algo que ver con las nuevas medidas vinculadas al dólar ahorro.

Otro de los invitados, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por lo que estuvieron reunidos los tres pilares de las fuerzas que integran el FdT, caracterizado por una dura interna en los últimos meses que tuvo su punto culmine con la salida renuncia del ex ministro de Economía Martín Guzmán.

En las últimas dos semanas el mandatario ya suma otras dos reuniones con la vice: la primera fue lunes pasado luego de la designación de Silvina Batakis, mientras que 48 horas después hubo un encuentro que incluyó también a Massa.

"No me consta que haya existido ayer una reunión entre el Presidente y la Vice. En todo caso, pueden reunirse cuando quieran y tener charlas confidenciales y si hay algo que informar me lo harán saber y yo se los haré saber a ustedes", respondió la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, este jueves al ser consultada sobre si podía ratificar el encuentro.

Sin embargo, la confirmación oficial surgió desde el Senado, aunque descartaron que las nuevas medidas de la AFIP para incrementar el anticipo de ganancias para la adquisición de dólar turista, hayan sido un tema de la reunión.

"La Dirección de Comunicación del Senado de la Nación comunica que en la reunión de ayer mantenida entre el presidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de este cuerpo no se abordaron ninguno de los temas desarrollados en la falsa noticia", publicó en Twitter la Cámara alta para rechazar una publicación de un importante portal de noticias.

La Dirección de Comunicación del Senado de la Nación, comunica que en la reunión de ayer mantenida entre el presidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de este Cuerpo no se abordaron ninguno de los temas desarrollados en la falsa noticia pic.twitter.com/33pcZqej8e — Senado Argentina (@SenadoArgentina) July 14, 2022

El aniversario de YPF fue la última vez que Cristina y Alberto compartieron un acto

Roces en el Frente de Todos

Mientras Alberto y Cristina se acercan en encuentros cargados de hermetismo, los roces dentro de la coalición de gobierno siguen activos.

El líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois, había amenazado con "abandonar el Frente de Todos", al tiempo que se mostró "decepcionado" en un programa de televisión por las acciones tomadas por Alberto Fernández y calificó que "creer en medidas de la ortodoxia económica es por lo menos cuestionable".

Luego, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, respondió al dirigente y señaló que la política "no puede hacer lo que él quiere, sino lo que se puede, ordenadamente y con el cuidado del caso para no dejar a los vulnerables sin cobertura".

En esa línea, el funcionario también defendió las políticas económicas anunciadas por la ministra de Economía y aseguró que "el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estaba hecho, no lo definió Batakis".