Luego de la renuncia de Nicolás Dujovne al Ministerio de Hacienda en medio de una crisis cambiaria que llevó el dólar a más de $60, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, cuestionó que su gestión fue "un gran fracaso". Además, criticó las medidas paliativas del Gobierno para hacer frente a la megadevaluación.

"Lo único que diría al respecto es que la gestión de Dujovne fue un gran fracaso y que termina dejando al país envuelto en una gran crisis", sostuvo Fernández en una entrevista publicada por Página 12 luego de que el titular de la cartera económica bonaerense, Hernán Lacunza, fuera confirmado como el elegido para reemplazar al ministro.

Por otra parte, se refirió a las medidas de "alivio económico" que anunció el presidente Mauricio Macri para enfrentar el hundimiento del peso frente al dólar estadounidense. "Son medidas que tienen sentido porque de algún modo tienden a la promoción del consumo, pero que sean dictadas en este contexto es muy grave", analizó el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo.

Entre ellas, Macri aplicó una eliminación del IVA a los productos de la canasta básica de alimentos solventándolo desde el Estado y una suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. Fernández indicó que con esto "no estás aumentando salarios sino que lo estás aumentando indirectamente" ya que "queda más plata en el bolsillo de la gente para que gaste", pero al no haber un acuerdo con las empresas para sostener los precios bajos, "el riesgo de que se dispare la inflación existe".

Esto, a su vez, implica un incumplimiento con las pautas establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI), el cual apunta a reducir al mínimo posible el gasto público. "Me siento muy incómodo teniendo que ser yo el que explica los incumplimientos de Macri. Por eso le pido que se haga cargo", planteó Fernández.

Dado que todas las proyecciones económicas "empeoraron" desde la firma del acuerdo, le pidió a Macri: "Que empiece a negociar porque él se va a tener que hacer cargo de explicarle al Fondo porqué no cumplió. Y no yo, porque la verdad es que yo al Fondo ya le avisé que este programa era incumplible cuando me reuní con ellos".

Consultado sobre si el oficialismo está en condiciones de renegociar el pacto, ironizó: "Y bueno, es el Gobierno que entró al mundo, que el G20 aplaude, está mucho mejor que yo, según dice él".

Además, reveló que en la conversación telefónica que mantuvieron luego del triunfo del Frente de Todos en las PASO, Macri celebró que su gobierno logró "entrar al mundo", a lo que Fernández respondió: "Terminala con eso porque si hubieras entrado el mundo hubieran venido inversiones, lo único que recibiste en el G20 son palmadas en la espalda, nadie trajo nada".