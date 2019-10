El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, señaló ayer en San Juan que en el futuro no habrá "lugar para la periferia" porque el país es "uno solo", instó a desarrollar "las zonas cercanas a los puertos" y las provincias "que están al pie de los Andes y que tienen el Pacífico mucho más cerca que el Atlántico" e invitó a trabajar para cambiar las lógicas establecidas, porque en pleno siglo XXI no se soporta más que haya "gente que no tiene casa".

"La Argentina que tenemos que construir la vamos a hacer sobre la base de este modelo de trabajar juntos, dejando de lado egoísmos y uniendo fuerzas, como vemos que lo han hecho en San Juan", sostuvo Fernández al dejar inaugurado en la capital provincial un tramo del Paseo de las Palmeras.

Luego, al recordar lo sucedido un rato antes en la localidad de Pocitos, donde se entregaron más de medio millar de viviendas a familias erradicadas del asentamiento "David Chávez", Fernández llamó a terminar "con la ignominia que significa no tener un lugar digno donde vivir" y agregó que en ese acto, cada una de esas familias "recuperó parte de su condición humana".

"Esas cosas ocurren cuando existe un gobierno que se da cuenta que lo más importante a la hora de gobernar son los que menos tienen, los más olvidados" porque de eso se trata "el desafío de gobernar", que no es "solamente mirar planillas y hacer que los números cierren", advirtió el candidato quien durante su visita a la provincia cuyana estuvo acompañado por el gobernador Sergio Uñac, el titular del PJ nacional José Luis Gioja, el diputado Eduardo "Wado" de Pedro y la ex gobernadora de Santa Fe, María Eugenia Bielsa, cuyo nombre suena para ocupar un futuro ministerio de Hábitat, en caso de que el Frente de Todos se imponga en octubre.

En otro tramo, Fernández dijo que "en la Argentina del futuro no hay lugar para la periferia porque la Argentina es una sola", y reforzando esa idea llamó a "desarrollar las zonas cercanas a los puertos" pero también "estas provincias que están al pie de los Andes y que tienen al Pacífico mucho más cerca del Atlántico".

El abogado y profesor de Derecho Penal consideró que hay que "darle oportunidades a los compatriotas del interior", advirtió que en caso de ganar en octubre hará "un gobierno de un presidente con 24 gobernadores" el que asumirá "la responsabilidad" de hacer un país diferente "porque la Argentina no soporta más gente que no tiene casa".

Luego y sin mencionarlo, cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al sostener que venía de la ciudad "más opulenta del país" con un PBI similar a cualquier país de Europa, donde sin embargo "hay cerca de siete mil quinientas personas que deambulan por las calles porque no tienen viviendas" y a las cuales se les ofrece como mejor opción "ir a pasar noches perdidas en un refugio".

"No quiero más refugios ni más comedores, quiero casas integradas con familias adentro que puedan trabajar y alimentarse y que los chicos puedan educarse. Ese es el desafío que tenemos por delante", advirtió el ex jefe de Gabinete.

El postulante presidencial también apuntó contra el presidente Mauricio Macri: "Yo no me voy a dar por enterado de la pobreza después de cuatro años de condenar a millones de personas a la pobreza como hacen otros" y finalmente pidió "construir entre todos la Argentina que nos merecemos".