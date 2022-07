Alberto Samid lanzó su candidatura a presidente para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO) que se disputarán el año que viene y consideró que Argentina necesita hoy en día "patriotismo, coraje y hablar de las palabras prohibidas".

El dirigente lo comunicó hace un par de días en su cuenta oficial de Twitter, en donde expresó: "A las compañeras y compañeros peronistas: les comunico que yo voy a las PASO. Todos aquellos que me quieran acompañar en esta patriada, que se contacten con nosotros".

Alberto Samid.

También dejó asentado en el pequeño hilo que hizo debajo de la noticia que más adelante anunciarían los referentes de cada provincia.

Luego, el "Rey de la Carne" mantuvo un diálogo con Infobae, en donde detalló sobre su candidatura a las PASO de las Elecciones presidenciales 2023, y afirmó: "Principalmente, considero que nuestro país lo que más necesita es patriotismo, coraje y hablar de las palabras prohibidas, que son petróleo, pesca, litio, gas".

En ese sentido, Samid constató que competirá de la mano del Partido Justicialista y con “la masa de militantes” y aseguró que no se conformará con "cargos menores". "Cuando sea Gobierno un jubilado tiene que cobrar el equivalente a 1000 dólares y el salario mínimo de un trabajador tiene que ser el equivalente a 1500 dólares", señaló.

Por otro lado, el dirigente propone para su gestión “tener un solo dólar como los americanos y un solo precio, el que exporta que pague lo que tiene que pagar y el que importa que lo reciba lo que tiene que recibir y se termina”.

“El Gobierno no está capacitado para controlar nada, porque cuando se exporta e importa, el de aduana, el que vende y el que compra se complotan”, señaló a la gestión de Alberto Fernández.

"Si mi propuesta a los compañeros les va, depende de muchas cosas. Yo me voy a presentar con mi propuesta y si la población me apoya voy a ser presidente, y si no, no. Acá hay que poner patriotismo y coraje, y desgraciadamente nuestros gobiernos no lo han tenido", concluyó Samid.