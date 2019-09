"Lo que nos dejan es realmente tierra arrasada". Así definió el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, cómo cree que recibirá el mando del país si resulta ganador en las elecciones generales del 27 de octubre, luego de la gestión Cambiemos.

Fernández visitó la ciudad de Salta y dio un discurso en el estadio Delmi, donde estaba todo listo para que su compañera de fórmula, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hablara frente a 8.000 personas en el marco de la gira que la lleva por todo el país para presentar su libro Sinceramente. No obstante, tuvo que suspenderlo a último momento para visitar de emergencia a su hija Florencia en Cuba.

Allí, el candidato presidencial tomó la palabra para analizar la situación del país de cara al fin del mandato de Mauricio Macri. "Lo que nos dejan es realmente tierra arrasada. No me voy a quejar de la herencia que voy a recibir porque la conozco. Sé que voy a manejar una Argentina que gobernaron ladrones de guantes blancos, que le dieron a sus amigos empresarios los mejores negocios", afirmó el candidato.

"Vinieron a terminar con el cepo y dejaron el cepo. Vinieron a terminar con el default y nos dejaron en default. Vinieron a llenar las reservas del Banco Central y nos dejan un Banco Central sin reservas. Vinieron a terminar con la inflación y la multiplicaron por dos", cuestionó Fernández, en referencia a las contradicciones entre la campaña de Cambiemos y lo que hizo en su gobierno.

"Resulta que pasa todo esto y hoy el presidente se da cuenta que no puede pasar", afirmó el candidato, quien le pidió a Macri que "no prometa aquello que prometió alguna vez y que no cumplió". También le exigió: "No venga a decirnos que llegó la hora de combatir la pobreza porque lo único que hizo fue sumergir en la pobreza a cinco millones de argentinos".

Por otro lado, celebró la unidad del peronismo lograda durante el 2019 y lamentó que no se haya hecho antes. "El mayor pecado que podemos cometer es dividirnos para dejar que los que siempre arruinaron la vida de los que menos tienen vuelvan a llegar al poder", planteó, y resaltó que "siempre que han llegado terminaron oprimiendo a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad".

Esto, consideró, ocurrió "por el error que cometimos de estar divididos" y propuso "un acuerdo del que participen los que trabajan, los empresarios, los gobernantes, para hacer de una vez y para siempre una Argentina distinta", aseveró.

En tanto, consideró que "no es posible que, en el siglo XXI, el mismo país que se jacta de dar de comer a 400 millones de habitantes en el mundo no sea capaz de terminar con el hambre de los 15 millones de pobres que habitan la Argentina" y criticó que "se ponen nerviosos porque digo que los jubilados van a tener sus medicamentos gratis, y preguntan quién los va a pagar. Los vamos a pagar los argentinos, que vamos a dejar de pagar la usura que se llevan los bancos".

"Hoy acá tenía que estar Cristina y estoy yo, porque Cristina tiene que viajar 8.000 kilómetros a cuidar a su hija, por imperio de la realidad que en la Argentina se vive. No podemos dejar que esto siga ocurriendo", subrayó Fernández.