Por primera vez cómodo en el transcurrir de la campaña, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, profundizó el debate económico de campaña sumando nuevas aristas a diario. El postulante reiteró que "desde el primer día" aumentará el poder adquisitivo de los trabajadores, cuestionó la suba de tasas dispuesta por el títular del BCRA, Guido Sandleris, y apuntó contra Martín Lousteau y el FMI.

"La tasa de interés de las Leliq y ya supera el 60%. Eso aumenta las inconsistencias de la política monetaria y el volumen de Leliq. Por eso el dólar ya se vende arriba de $45", señaló Fernández. "Nuestra política económica tendrá tasas de interés positivas para los ahorristas, muy lejos de estos niveles delirantes e insostenibles. Bajar las tasas también va a permitir que se recupere", explicó.

En medio de la polémica que se generó en torno a su propuesta de aumentar las jubilaciones recortando los intereses que se pagan por las Leliq, le respondió además a Martín Lousteau. "Ahí lo escucho a Lousteau, que nos dejó el muerto de la 125. Ahora da clases de economía y es candidato de Cambiemos", enfatizó el ex jefe de Gabinete durante una conferencia en Entre Ríos junto al gobernador Gustavo Bordet.

Además de cuestionar su propuesta para las Leliq, Lousteau había puesto en duda su capacidad de liderazgo dentro del peronismo. "Lo conozco a Alberto, no tiene peso político propio, es muy difícil dar discusiones dentro de cualquier espacio sin peso político, puede ser que no sea un títere, pero va a tener discusiones internas, yo lo vi dar esas discusiones y no le fue bien, de hecho, terminó renunciando", había opinado el diputado nacional.

Al igual que el lunes en La Matanza, Fernández volvió a ratificar su idea de ponerle coto a las actuales tasas de interés que pagan las Leliq, y utilizar esos recursos que el Estado se estaría ahorrando para financiar un aumento en los haberes jubilatorios, así como la gratuidad de determinados medicamentos para afiliados al Pami.

"Dicen que las Leliq no suponen emisión, pero el día que te quieran cobrar las Leliq los bancos vas a tener que emitir para pagar todo esto, el día que no te renueven las Leliq vas a tener que hacerte cargo de esta deuda", analizó. .

También insistió en otro planteo suyo que había levantado polvoreda: el atraso en el tipo de cambio. En este sentido, advirtió que los sectores del agro tienen "la cosecha más grande de la historia" pese a lo cual "no se liquida porque todos saben que el dólar está subvaluado".

"El dólar sube porque desconfían de vos, Macri, porque nadie te cree. No te cree el mundo que vos decís que te apoya", enfatizó. Y agregó: "Podemos mentirle a la gente y decirle que le economía está tranquila porque el dólar está quieto. Digo estas cosas y quién me responde, el Fondo. Es como alguien dijo ayer en un tuit, hay que pegarle al chancho para saber dónde está el dueño. Yo lo critico a Macri y me responde el Fondo", sostuvo.