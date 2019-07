El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, hizo una recorrida por el sur del conurbano bonaerense y prometió que, si gana las elecciones, durante su gobierno los jubilados no pagarán los medicamentos.

"Vamos a reponer la pérdida real recomponiendo el ingreso de los jubilados. Vamos a terminar con la rémora de los medicamentos, que los jubilados no paguen los medicamentos, eso es lo que hace una Argentina digna, que se ocupa de sus viejos", remarcó Fernández en durante un encuentro con integrantes de 90 jubilados del partido de Lomas de Zamora en Club Social y Deportivo Ituzaingó, en la localidad de Temperley.

En ese sentido, aseguró: "Vamos a volver a poner a los jubilados en el lugar que corresponde". "Una sociedad que se olvida de sus viejos es una sociedad miserable", sostuvo en el acto, en el que estuvo acompañado por el intendente del distrito, Martín Insaurralde, el diputado Felipe Solá y la diputada Mirta Tundis.

"Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos y no importa lo que digan. Es mentira que no se puede. La oportunidad que tengo no la voy a desaprovechar. Vamos a recomponer la pérdida que sufrieron los jubilados y lo vamos a hacer en cuanto lleguemos", anunció desde el escenario, ante los vitoreos de las personas presentes.

Además, agradeció a Solá y a Insaurralde por correrse de sus aspiraciones políticas --llegar a presidente y a gobernador bonaerense, respectivamente-- en pos de la unidad, y planteó: "Yo no quiero ser el candidato preferido del Fondo Monetario ni de Estados Unidos, quiero ser el candidato preferido de todos ustedes que eligen".

Más temprano por la mañana, Fernández también visitó la localidad de Adrogué, en el partido de Almirante Brown, en donde se encontró con alumnos de distintos centros de estudiantes de escuelas del distrito.