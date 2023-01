En medio de la tensión con la Corte Suprema de Justicia tras el fallo con el que ese tribunal benefició al Gobierno porteño con fondos de coparticipación, el Presidente Alberto Fernández anunció que mañana se reunirá con los Gobernadores que "acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad", para analizar los pasos a seguir en el pedido de juicio político que impulsará contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Así lo anunciaron fuentes oficiales, las que anticiparon que el encuentro se realizará desde las 10 y será el segundo entre el mandatario y los gobernadores desde que el máximo tribunal dictara una cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires sobre la proporción de los fondos de coparticipación federal para ese distrito.

El cónclave con los mandatarios provinciales, en el que además les pedirá que "se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal", es decir, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, le permitirá a Fernández mostrar musculatura política en el inicio de un año electoral.

En la mañana del domingo, previo a viajar a Brasil para participar de la asunción presidencial de Luiz Inácio "Lula" Da Silva, el jefe de Estado anunció que la decisión de impulsar un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema -también presidente del Consejo de la Magistratura- contaba con el respaldo de gobernadores.

En una carta pública difundida en el primer día del año, el mandatario dijo que convocó "a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti".

Además, en una entrevista con C5N en Brasil, Fernández expresó su "preocupación por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la República Argentina y la república exige tres poderes independientes".

Luego, y al referirse al viaje de jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación a la residencia del magnate inglés, Joe Lewis, ubicada en Lago Escondido, añadió que "uno ha visto cosas muy obscenas a la vista de la ciudadanía y en un Estado de Derecho; lo que vimos en Lago Escondido fue terrible. Nadie dijo, 'no viajamos, no me pagaron el viaje", indicó el mandatario.

También recordó que, en su momento, planteó la necesidad de que la justicia se revisara a sí misma "y esperaba que hiciera algo, pero evidentemente no lo hace y hemos llegado a una situación límite. Es una decisión que yo tomé", aseguró en torno a la iniciativa de avanzar con el juicio contra Rosatti.

El conflicto quedó planteado tras el fallo con el que la máxima instancia de justicia del país dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.

Tras esa sentencia, 18 gobernadores -con matices- rechazaron lo decidido por la Corte y denunciaron que se trataba de una regresión en el sistema federal de gobierno.

Nuevos cuestionamientos al accionar de la Corte

El accionar del Tribunal Supremo volvió a ser cuestionado hoy por integrantes del Gabinete nacional, legisladores y funcionarios provinciales, desde donde advirtieron que esa conducta genera tensión entre los poderes de la República y configura una "relación promiscua" entre la Corte y la oposición enrolada en Juntos por el Cambio.

En esa dirección, el ministro de Justicia, Martín Soria, afirmó que "la connivencia" entre el sector político que responde al expresidente Mauricio Macri, la Corte Suprema, sectores de la Justicia federal y los grandes medios de comunicación "lamentablemente no es ninguna novedad".

Añadió, que "la reciente filtración de chats y conversaciones que comprueban la relación promiscua entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad es el corolario de un proceso de degradación del Poder Judicial nunca antes visto en nuestra historia democrática".

El funcionario aseguró que el proceso empezó cuando hace siete años y durante su gestión, Macri "firmó los decretos para designar a Rosatti y Rosenkrantz" al frente del tribunal, pero "fue agravándose hasta llegar a la situación actual" donde existe "una Corte Suprema que viola la Constitución e interviene en los otros poderes del Estado solo para garantizar los intereses políticos de Juntos por el Cambio".

"En los últimos años, ha habido innumerables situaciones que dejaron ver que la Justicia en nuestro país no es ni independiente ni imparcial", esgrimió Soria.

Por su parte y en esa misma línea, el canciller Santiago Cafiero responsabilizó al Poder Judicial de generar "tensión" con los otros poderes del Estado, al "avanzar" con potestades que le son propias al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, con decisiones que impactan sobre el "federalismo".

Al ser consultado sobre la decisión de Alberto Fernández de avanzar junto a gobernadores en un pedido de juicio político contra el titular del máximo tribunal, Cafiero sostuvo que el tema "fue parte de las conversaciones hacia adentro de la delegación" que viajó a Brasil y señaló que el Presidente mantuvo además "conversaciones telefónicas" con los gobernadores como "parte del trabajo colectivo que se había hecho con respecto a las consecuencias que estaba padeciendo el federalismo".

A su turno, la diputada del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard sostuvo que la decisión del presidente de pedir el juicio político a Rosatti "es una de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para investigar" el posible mal desempeño del magistrado, y afirmó que "el bloque del FdT tiene mayoría" en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja para tramitar "la apertura" del sumario.

Gaillard precisó que una vez que el Gobierno envíe el proyecto a la Cámara de Diputados, "se podría convocar a sesiones extraordinarias para que la comisión de Juicio Político se pueda reunir; se fija un temario; se convoca a la comisión con quórum reglamentario y se dictamina la apertura del sumario".

En tanto que la senadora bonaerense del FdT, Teresa García, consideró de "auspicioso" que el Presidente impulse un pedido de juicio político Rosatti, ya que, advirtió, "no se puede construir una institucionalidad seria cuando tenemos a un señor que cree que es un emperador".

Agregó, además, que es necesario "el accionar en todos los frentes para evitar que la Corte siga avanzando como está avanzando sobre otros poderes como el Legislativo y Ejecutivo", ya que, consideró, "no se puede construir una institucionalidad seria cuando tenemos a un señor que cree que es un emperador, como Rosatti".