Alberto suma respaldos a su pedido de juicio político contra la Corte Suprema

El Presidente Alberto Fernández, quién esta tarde entregó a los diputados del oficialismo el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, sumó hoy el respaldo de varios vicegobernadores del Norte Grande y de legisladores nacionales, los que de esa manera se plegaron al apoyo brindado por al menos once mandatarios provinciales alineados en el Frente de Todos (FdT).

A través de un comunicado, seis vicegobernadores del Norte Grande, entre ellos Rubén Dusso (Catamarca), Florencia López (La Rioja), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Sergio Mansilla (Tucumán), Analía Rach Quiroga (Chaco) y Eber Solís (Formosa), respaldaron la iniciativa consensuada ayer entre el presidente y los gobernadores.

Los vicegobernadores subrayaron que el "mal desempeño" de los miembros de la Corte Horacio Rosatti -presidente-, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda está fundamentado en la "flagrante inobservancia a la Constitución Nacional en que ha incurrido el máximo tribunal".

Entre los puntos más destacados, advirtieron que la Corte habría incurrido en la violación de "la ley de Ética Pública, la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nº 26.080, después de más de 16 años de vigencia, y la restitución de la Ley Nº24.937, con una parcialidad manifiesta a favor de un territorio argentino como es la Ciudad de Buenos Aires y Juntos por el Cambio (JxC)".

Es ese sentido, consideraron que es su deber "como mandatarios de la voluntad popular, conjuntamente con nuestros gobernadores", el peticionar ante el Congreso de la Nación para "que las instituciones sean restablecidas y que las mismas sean garantes de la República", observando sus principios, "tal como la independencia del Poder Judicial de los demás poderes e intereses", y en línea con "el real federalismo que no es otra cosa, que la distribución con justicia de los recursos de una Nación soberana".

Por su parte, varios diputados nacionales que integran el FdT, entre ellos, Hugo Yasky, José Luis Gioja y Carolina Gaillard, salieron a respaldar el juicio contra los integrantes del tribunal supremo.

Para el caso, Yasky consideró como "un hecho importantísimo que el Presidente haya tomado la determinación de iniciar este juicio político, más allá de lo que después depare el tratamiento".

"Hay muchas cosas que en la ciudadanía tienen que conocerse y este proceso lo va a facilitar. Hay un aparato de justicia en connivencia y subordinación permanente con el poder real", denunció el secretario general de la CTA, quien consideró que "Rosatti más que presidente de la Corte es un jefe de la oposición".

Por su parte, Gioja aseguró que los gobernadores que apoyan el juicio a la Corte "defienden los recursos de sus provincias" y advirtió que quienes no lo hicieron "ponen otros intereses por delante de los de su gente", en una clara alusión al Gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quién decidió no respaldar la iniciativa del Presidente para no inquietar a la Corte.

En esa dirección, sostuvo que "espera que no haya nada raro" detrás del cambio de posición de Uñac y aseguró que "hace una semana se mostró defensor de los intereses de la provincia y acompañó a los gobernadores frente a la coparticipación".

Vale recordar que días atrás, el mandatario cuyano anunció que irá por un tercer mandato, a lo que se oponen sectores del Frente de Todos y de la oposición, los que podrían acudir a la máxima instancia de justicia del país.

En tanto que Gaillard, vaticinó que el proceso solicitado por el presidente a los integrantes de la Corte se llevará adelante "con mucha seriedad y transparencia".

La legisladora precisó que "no hay antecedentes de un juicio político a todos los integrantes de la Corte" y aseguró que el proceso será llevado "de la mejor manera, con mucha seriedad y transparencia de cara a la sociedad".