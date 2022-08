Alejado de los anuncios, Alberto Fernández vuelve al conurbano

Cuando el Gobierno prepara los anuncios sobre la segmentación de las tarifas de luz y gas, el Presidente Alberto Fernández seguirá con su agenda de recorridas, actos y visitas al interior del país.

Corrido de la centralidad de los problemas económicos y tras el ingreso de Sergio Massa al Gabinete, el jefe de Estado emprende una semana incluirá un encuentro internacional de la CELAC, organismo de la que ejerce la presidencia pro témpore.

Agenda de Alberto Fernández

La primera actividad pública será este mediodía cuando visite las obras de la primera planta piloto de baterías de litio de Argentina, en la ciudad La Plata, y las instalaciones de Y-TEC YPF-Tecnología, en el partido de Berisso.

Será parte de las recorridas con charlas de cercanía con los vecinos. Irá acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus ; y los presidentes de YPF, Pablo González ; de Y-TEC, Roberto Salvarezza; y de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol.

Casi a la misma hora del acto de Fernández, el Gobierno dará a conocer los detalles de la segmentación de tarifas de los servicios de luz, gas, y agua en el que se busca ahorrar 500.000 millones de pesos.

El miercoles viajará a la ciudad riojana de Chilecito donde será recibido por el gobernador Ricardo Quintela. Alberto Fernández participará de un acto de entrega de viviendas y luego encabezará un homenaje al General San Martín, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

Al viaje podría sumarse el ministro de Economía, Sergio Massa, estimaron en Balcarce 50. Desde el entorno del funcionario no confirmaron la actividad junto al Presidente. "No lo tengo en la agenda", señalaron en Economía.

El Presidente encabezará el Seminario Internacional CELAC CAF- Banco de Desarrollo de América Latina “América Latina y el Caribe, el futuro de la integración: Unidad en la Diversidad”, que se desarrollará en el Centro Cultural Kirchner junto a personalidades y líderes de la región.

El evento contará con la presencia de figuras como Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; José “Pepe” Mujica, ex presidente de Uruguay; Ernesto Samper, ex presidente de Colombia; Celso Amorim, ex canciller de Brasil; José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de España, entre otros.

La semana culminará con un nuevo encuentro con la Liga de los gobernadores peronistas en La Plata. Será el primer encuentro de “análisis y evaluación” de las medidas anunciadas tras la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía. Los jefes provinciales del PJ esperan que el presidente Alberto Fernández y Massa estén presentes.