Falta menos de una semana para que empiece el Mundial Qatar 2022 y la esperanza de una Selección Argentina campeona del mundo invita a todos los sectores a analizar cómo pueden ser los resultados. El expresidente Mauricio Macri no se quedó afuera: "Alemania es una raza superior", señaló, al hablar de quién tiene más chances de ganar.

Los dichos de Macri tuvieron lugar mientras el exmandatario analizaba los candidatos a su criterio para ganar la copa mundialista. La selección alemana le quitó el triunfo al conjunto argentino dirigido por Alejandro Sabella en el Estado Maracaná durante la final de del Mundial Brasil 2014.

"En Brasil, Neymar está mucho mejor porque antes era una especie de traba para el equipo. Portugal tiene muy buenos jugadores. Francia tiene muy buenos jugadores, es el último campeón. Y a Alemania nunca se la puede descartar, es una raza superior que siempre juega hasta el final", expresó Macri en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

Además, siguió: "Entre los cinco candidatos, hoy la pongo a la Argentina. Tenemos un gran arquero, una defensa sólida y un mediocampo combativo. Messi está en tal vez su último Mundial y está muy enchufado".

"Tenemos un buen goleador como Lautaro Martínez que está derecho y Di María que está en su mejor momento. Siempre fue muy talentoso, pero ahora está muy maduro y tiene más seguridad en sí mismo", analizó el referente del PRO.

Elecciones 2023

En la misma entrevista, la pregunta obligatoria era sobre una posible candidatura para buscar un segundo mandato como presidente en 2023.

Al respecto, Macri, a pesar de negar su candidatura para el 2023, aseguró: "No me subí, pero no me gusta que me bajen ni que me pongan en la pelea electoral".

En ese sentido, el ex jefe de Estado aclaró que su rol está en "debatir ideas" dentro de Juntos por el Cambio, algo que consideró, volviendo a la temática futbolística, "un aporte mayor que salir a la cancha a decir si quiere ser o no candidato".

JxC se reunió la semana pasada para "limar asperezas" en una interna que tuvo como principales protagonistas a la cúpula del PRO y que mantiene diferencias con la UCR, allí definieron cuáles serían los precandidatos rumbo a 2023.