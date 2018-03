El diputado nacional Ricardo Alfonsín ( UCR) opinó hoy que "a priori es muy difícil" que la UCR acompañe el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, pero aclaró que en su partido las cosas están "patas para arriba", por lo que "uno no sabe qué puede terminar ocurriendo". "A priori, es muy difícil que la UCR acompañe", dijo Alfonsín en declaraciones a FM La Patriada, pero advirtió: "Dije a priori, porque las cosas están tan patas para arriba en nuestro partido que uno no sabe qué puede terminar ocurriendo". En ese sentido, recordó que "hemos acompañado cosas que, a priori, uno hubiera dicho que era imposible que se acompañaran".

Alfonsín remarcó que la Convención Nacional del radicalismo se expresó en contra de las iniciativas de cambios laborales y que esa instancia partidaria planteó que "algunos artículos de la reforma laboral representan un retroceso de 100 años". "No creo que haya intenciones perversas de ningún lado, son cuestiones ideológicas", consideró.

"Yo creo que así no se genera más empleo, y en los casos en que se genera, se genera empleo de peor calidad. Y al poco tiempo viene otra crisis económica. La receta sigue siendo la misma: los trabajadores tienen que sacrificar derechos para superar la crisis económica. Es insostenible", remarcó. En su opinión contra el proyecto laboral, Alfonsín incluyó críticas a José Corral, titular del Comité Nacional de la UCR, con quien está enfrentado. "El presidente del Comité Nacional se representa a él mismo.

Nunca vi un comité que informara tan poco sus posiciones y que no las justificara. Gracias a Dios, termina el mandato en diciembre", afirmó el hijo del ex presidente fallecido, Raúl Alfonsín. Por último, al ser consultado sobre las detenciones de ex funcionarios kirchneristas y la influencia de la política en la Justicia, Alfonsín respondió apuntando contra la composición del Consejo de la Magistratura.

"Con la reforma de la ley (en 2006), se le dio mayor gravitación al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Hay que cambiar la composición para que no pueda nadie ejercer ninguna influencia por el hecho de ser gobierno. Hace 11 años que venimos reclamando lo mismo y desde 2015 se acabaron los reclamos (de otros sectores)", opinó.